الأحد 22 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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تفاصيل ضبط 5 ملايين عبوة شاي ونسكافية مقلدة في طنطا

عبوة شاي
عبوة شاي

كشف المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، عن تفاصيل ضبط 5 ملايين عبوة شاي ونسكافية مقلدة في طنطا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الأحد، إنه تم تشميع مصنع لإنتاج ملايين العبوات من الشاي والنسكافية غير مطابق للمواصفات.

وأضاف أبوهاشم، أن مواد الشاي والنسكافية المغشوشة تؤدي للفشل الكلوي والأمراض السرطانية، موضحاً أن الحملة أسفرت عن ضبط مصنع بير السلم يضرب علامات تجارية لشركات شاى كبرى ونسكافيه وبيكنج باودر وجيلى وفانيليا.

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