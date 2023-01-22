فى مباراة رونالدو الأولى.. النصر يفوز على الاتفاق بالدورى السعودى

فاز فريق النصر على ضيفه الاتفاق بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مرسول بارك بمدينة الرياض، في الجولة الرابعة عشرة من بطولة دوري روشن للمحترفين “ الدوري السعودي” موسم 2022-2023.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق البرازيلي أندرسون تاليسكا بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية المُرسلة من عبد المجيد الصليهم من الجهة اليسرى.

وشارك البرتغالي كريستيانو رونالدو كأساسي مع النصر، في أولى مبارياته بقميص الفريق السعودي والذي انتقل إليه قادمًا من مانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر، حيث لعب في المباراة بالكامل.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد النصر لـ 33 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 16 نقطة في المركز العاشر.

تشكيل النصر أمام الاتفاق في دوري روشن للمحترفين

أما عن تشكيل النصر أمام الاتفاق في دوري روشن للمحترفين، فشهد تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو أساسيًا في خط الهجوم للمرة الأولى مع فريقه الجديد، كما يحمل شارة القيادة.

وتُعد تلك المباراة الأولى لـ كريستيانو رونالدو بقميص نادي النصر، منذ انضمامه للفريق، قادمًا من مانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر.

وجاء تشكيل النصر أمام الاتفاق في دوري روشن للمحترفين كالآتي:

في حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام - عبدالله مادو - عبدالإله العمري - علي لاجامي

خط الوسط: عبد المجيد الصليهم - عبدالله الخيبري - عبدالرحمن غريب

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا - بيتي مارتينيز - كريستيانو رونالدو

وشارك البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة نجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في كأس موسم الرياض يوم الخميس الماضي على ملعب الملك فهد الدولي، واستطاع تسجيل هدفين لفريقه.

ويُدرب فريق الاتفاق المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق لنادي الزمالك.