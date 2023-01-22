محافظ بورسعيد يشهد القرعة العلنية لمول الملابس المستعملة

شهد عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأحد، القرعة العلنية لمول الملابس المستعملة الجديد Outlet، وذلك بمقر الغرفة التجارية ببورسعيد، بحضور كل من محمد سعده، رئيس الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة، ومسئولي الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة والتعاون الإنتاجي، وممثل شعبة الملابس المستعملة.

وجرى بث القرعة مباشرة على الصفحتين الرسميتين لمحافظة بورسعيد والغرفة، من خلال المناداة على الأسماء طبقا للكشوف الواردة من إدارة التعاون الإنتاجي والغرفة التجارية ثم سحب رقم المحل وإعلانه.

ووجه محافظ بورسعيد، الشكر إلى الغرفة التجارية، برئاسة محمد سعده، على جهودها في العديد من الملفات الهامة، مشيرا إلى أنه جرى البدء في تطوير منطقة القنال الداخلي منذ عام 2017، حيث بدأ البحث عن طريق التعاون الإنتاجي لدراسة حالات الاشغالات بمنطقة القنال الداخلي، واستغرقت الإجراءات 4 سنوات من البحث والدراسة والمراجعة، وتم حصر المستحقين بإجمالي "190" مستحق.

أضاف أن الغرفة التجارية ببورسعيد طالبت بزيادة عدد المحلات إلى 248 محل، وتمت الموافقة على الطلب، وتم إضافة هذه الأسماء بالتعاون والدراسة بين التعاون الإنتاجي والغرفة، معلنًا عن فتح الباب لتلقي التظلمات لمدة أسبوع منذ إجراء القرعة، وأن الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة سيقوم بسحب المحلات التي لم تبدأ في مزاولة أي نشاط بعد شهرين من تاريخ التعاقد.

من جانبه، وجه محمد سعده، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، الشكر للواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على استجابته لمطلب الغرفة بزيادة أعداد المحلات المتاحة بالمول، وحرصه على حضور القرعة بنفسه لإضفاء مزيد من الشفافية والمصداقية عليها بالتزامن مع بث القرعة مباشرة على الصفحتين الرسميتين لمحافظة بورسعيد والغرفة، مضيفا أنه منذ إعتزام المحافظة تطوير منطقة القنال الداخلي ونقل محلات الملابس المستعملة، والغرفة تتابع الإجراءات مع المحافظة، وفور انتهاء التعاون الإنتاجي من فحص حالات الاستحقاق للنقل إلى المول الجديد بإجمالي 190 محل، تقدمت الغرفة للسيد المحافظ لزيادة عدد المحلات المتاحة بالمول لاستيعاب أكبر عدد ممكن من شاغلي المحلات، وتم زيادة العدد إلى 248 محل، وتم بحثهم من خلال إدارة التعاون الإنتاجي والغرفة.

وأوضح أنه صدر بيان الغرفة في 13 يناير متضمنا الشروط والأسماء، ثم في ضوء ما ورد إلى التعاون الإنتاجي والغرفة من شكاوى وطعون ومستندات تم التنسيق مع إدارة التعاون الإنتاجي لاستكمال المستندات وإعادة دراسة بعض الحالات لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من شاغلي منطقة القنال الداخلي للانتقال إلى المول، ثم صدر بيان الغرفة في 19 يناير 2023 بشأن إجراء القرعة اليوم الأحد 22 يناير، واجتمعت اللجنة المشكلة من التعاون الإنتاجي والغرفة على مدار 4 أيام بداية من الخميس حتى صباح الأحد، وتم إعادة دراسة وفحص جميع الحالات، وانتهت اللجنة إلى إصدار إدارة التعاون الإنتاجي والغرفة كشف نهائي بجميع حالات الاستحقاق بإجمالي "248" محل.

وأشار رئيس الغرفة إلى أن سعر المحلات بالمتر المربع شهريا 300 جنيه للدور الأرضي والأول، و255 جنيه للدور الثاني، و198 جنيه للدور الثالث، وأنه يمكن استبدال المحلات بين المتقدمين اختياريًا بالاتفاق بينهم بعد إجراء القرعة، وذلك بحضور الطرفين شخصيًا إلى الغرفة واستيفاء النموذج المعد لذلك في موعد غايته 31 يناير 2023، وأنه سيتم إرسال الكشوف بالأسماء وأرقام المحلات إلى الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة بداية من 2 فبراير 2023، على أن يتوجه أصحاب الشأن إلى الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة لاتخاذ إجراءات التعاقد والتسليم والتسليم بداية من يوم 5 فبراير 2023.

وأكد على أن القرعة علنية تم بثها مباشرة على الصفحتين الرسميتين لمحافظة بورسعيد والغرفة، وذلك على 97 محل بالدور الأرضي (A)، و73 محل بالدور الأول (B)، و43 محل بالدور الثاني (C)، و35 محل بالدور الثالث (D)، حيث تم إجراء القرعة لشاغلي محلات القنال الداخلي بنشاط الملابس المستعملة على محلات الأدوار الأرضي والأول والثاني، والدور الثالث تم تخصيصه للحالات الأخرى والأنشطة المكملة، معلنًا عن أن الغرفة ستستقبل إعتبارا من غدا الاثنين حالات التظلمات والاستبدال.