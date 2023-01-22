«طب المنصورة» تحتفل بتخرج الطلاب الماليزيين دفعة 2022

نظمت كلية الطب بجامعة المنصورة، الأحد، حفل تخرج الطلاب الماليزيين دفعة 2022 لبرنامج المنصورة مانشستر الطبى بحضور الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، زمانى بن اسماعيل سفير دولة ماليزيا بالقاهرة، دكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، دكتور أشرف شومة عميد كلية الطب، الدكتور تامر أبو السعد وكيل الكلية لشئون للدراسات العليا والبحوث، الدكتوره بسمة شومان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتوره غادة الفنيشى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أحمد نجم مدير برنامج مانشستر، الدكتورة أمانى شومة مدير الوافدين بكلية الطب، الدكتور عادل بندق، دكتور رفيق بركات، دكتور أحمد العدل المشرف على إدارة الوافدين، الدكتور أسامة الشحات نقيب أطباء الدقهلية، أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وتم عرض فيديو لجامعة المنصورة بمختلف كلياتها ومراكزها الطبية والبحثية، ثم عرض فيديو لرحلة أحد الطلاب الماليزين منذ بداية التحاقه بالجامعة ومراحل دراسته بالكلية وتدريبه بالمستشفيات الجامعية وممارسته للانشطة المختلفة مع زملائه، حتى وصوله ليوم التخرج.

وعبر الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة عن سعادته بمشاركته الطلاب الماليزين حفل تخرجهم وحصولهم على الدرجة الجامعية الأولى لينضموا إلى زملائهم لكى يؤدوا سويا رسالة عظيمة، لافتًا إلى أهمية الارتقاء بمستوى العلم والمعرفة المقرونين بالممارسة العملية لأهميته فى القطاع الطبى لما يشهده من تطور يكاد يكون يوميا من جهة ولمواجهة الأمراض الجديدة.

ثمن الدكتور محمد عطية البيومى مجهودات أعضاء هيئة التدريس، لقدرتهم على الإرتقاء بمستوى الخريجين، كما دعا الطلاب لاستكمال الدراسات العليا بالجامعة متنيا لهم مستقبل مشرق.

واعتبر الدكتور أشرف شومة يوم التخرج يوم مميز بعد سنوات من تحصيل العلم فى ظل التحديات، ودعا الخريجين للثقة بأنفسهم وذلك لامتلاكهم العديد من المهارات التى تتطلبها طبيعة المهنة، وقدم الشكر لإدارة الجامعة و لأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب على ما قدموه من دعم لهؤلاء الطلاب للوصول لمرحلة التخرج وبداية الحياة العملية.

وقدمت التهنئة الدكتوره بسمة شومان للخريجين لوصولهم لتحقيق حلمهم بتحقيق النجاح والتفوق وأنهم سيقومون بمهمة سامية وهى علاج آلام المرضى.

وأعرب الدكتور أحمد نجم عن بالغ سعادته بمشاركة الخريجين فرحتهم بهذا اليوم، كما قدم لهم التهنئة و لأولياء أمورهم، وتمنى لهم مستقبلاً مشرقاً، وأوصاهم بالعناية بمرضاهم.

وألقى الدكتور محمد شاذوان كلمة عبر فيها عن فخره بنفسه وبزملائه بمناسبة تخرجهم، كما قدم الشكر لوالديه ولأعضاء هيئة التدريس بالكلية

واختتمت الفعاليات بتوزيع الدروع على الخريجين والتقاط الصور التذكارية.