منسق «حياة كريمة» بالجيزة: فصول محو الأمية تضم 1000 طالب من مختلف الأعمار

قال عمرو عوض، منسق محافظة الجيزة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لـ"الدستور" إن المبادرة الرئاسية تعمل بشكل دؤوب خلال الفترة الماضية للارتقاء بالإنسان والمنشآت على حد سواء، معقبًا: "تم تطوير قرى كاملة في منطقة الصف من حيث البنية التحتية، من مرافق عامة كوصلات الكهرباء، والصرف الصحي، ومياه الشرب، والغاز الطبيعي، وشبكة الطرق، بالإضافة للمرافق الخدمية، كمراكز الشباب، والمدارس، وغيرها".

تابع: أن "حياة كريمة" تعمل حاليًا على الارتقاء بالإنسان من خلال تطويره، وتأهليه، وتقديم الوعي الثقافي والوعي التعليمي له، بشكل مكثف، وفي عام 2023 تعتلي مهمة القضاء على الأمية قائمة الأهداف التي تسعى لها المبادرة، وذلك علاوة على تنظيم عدد من الأنشطة التي توعي المواطنين ببعض الحرف، وكيفية تنفيذ مشروعات خاصة بهم خلال الفترة الراهنة، معقبًا:" ذلك لمساعدتهم في جني قوت يومهم وتوفير مصدر دخل للأسر".

وأوضح منسق المبادرة الرئاسية حياة كريمة في محافظة الجيزة، أنه منذ مطلع العام الجاري 2023، وهم يعملون بشكل مكثف على دعم الأهالي من خلال القوافل الشاملة التي يتم تنظيمها دوريًا، والتي تعمل على خدمة الأهالي، وتضم كل محاور التنمية، من قوافل طبية وغذائية وتنموية، وبيطرية، وقوافل لخدمة الأسرة، فعلى سبيل المثال نقدم دعم للمزارع، من خلال تعليمه طرق حماية الزرع الذي يعمل عليه، وطرق تحصين ورعاية المواشي التي يربيها".

واستكمل عمرو عوض، أن هناك قوافل توعوية متخصصة للشباب؛ لتعليمهم طرق إدارة الوقت، وكيفية التعامل معه، وتدريبهم على بعض الحرف، وتثقل لديهم أهمية التعليم، ونفس الحال للنساء وربات البيوت، الذين يتم تدريبهم على العمل بالمشغولات اليدوية من المنزل، وتسويقها لتدير عليهن دخل".



وأكد أن ذلك كله يتم بالإضافة لقوافل محو الأمية، التي تستهدف كل الفئات العمرية، بداية من سن التسرب من التعليم للأطفال، ويتم تنظيم فصول محو الأمية التابعة لحياة كريمة، بتقسميهم لفئات الأولى والتي لديهم جانب معرفي متوسط في القراءة والكتابة، والثانية المتوسطين بين القرأءة والكتابة، والثالثة للضعاف، الذين يحتاجون لمجهودات كبيرة في التعليم، وخلال الأيام القليلة الماضية ضمت، قرى الصف في فصول محو الأمية التابعة لمبادرة حياة كريمة حوالي 1000 طالب، سيبدأون الدراسة خلال الفترة القادمة، معقبًا: "سيكون هناك برنامجًا خاصًا للمتسربين من التعليم في سن الطفولة لإلحاقهم بالدراسة من جديد، ولكنه لازال تحت الدراسة".



أما عن خطة عمل المبادرة في قرى الجيزة خلال الفترة الراهنة، فأشار عمرو عوض، إلى أن المبادرة الرئاسية تعمل على خطتها في تطوير الإنسان والمكان، منوهًا أن المبادرة تعمل بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، على توفير الدعم الغذائي للأسر، وتوفير بعض الوجبات المطبوخة للأسر التي تضم كبار السن وغير القادرين على الطهي بشكل يومي، معقبًا: "مش هنسيب أهالينا في وضع صعب".



اختتم عمرو عوض، قائلًَا: “إن أي حديث عن انتهاء عمل المبادرة الرئاسية هي هراء، مستشهدًا بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي قاله للمتطوعين في سوهاج، بأن حياة كريمة ستكون لها مراحل ثانية وثالثة، وأن العمل لازال جاريًا"، معقبًا: ”إحنا لسه موجودين على الأرض".