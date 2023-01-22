الأحد 22 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

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رمضان عبدالمعز: هذا الرجل كان يثنى عليه النبى لوفائه بالوعد

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إن أبى العاصي بن الربيع، كان مسئولًا عن قافلة تجارية لقريش قبل دخوله الإسلام، وحدث صدام بينه وبين كتائب المسلمين خارج المدينة المنورة.

السيدة زينب تجير أبى العاصي من المسلمين

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc" أن أبى العاصي، وصل المدينة في صلاة الفجر، ودخل المسجد عند قول الرسول عليه السلام: "استقيموا يرحمكم الله"، وفجأة سٌمع صوت في المسجد، وكان لستنا زينب ابنة النبي عليه السلام وقالت :"أيها الناس إني قد أجرت أبى العاصي ابن الربيع، فلا يقربنه أحد".

وأشار إلى أن النبي عليه السلام بعد انتهائه من صلاة الفجر قال لها: "يا بنيتي أكرم مثواه ولا يخلصنا إليك فإنك لا تحلين له"، أي "كزوجة" لأنها كانت مؤمنة وهو على الشرك.

وتابع، أن أبى العاصي، شرح الله صدره للإسلام، ونطق الشهادتين، والقافلة التي كانت مسئوليته قال الرسول للصحابة: "هذه القافلة ما أفاء الله عليكم، ولكنكم تعلمون منزلته عندي، فقالوا له نردها يا رسول الله، وأخذها أبى العاصي وردها لأهله في مكة وأعلن إسلامه وعاد للمدينة، وأشار "عبدالمعز" أن النبي كان يثني على أبى العاصي ويقول: "وعد فأوفى".

 

رمضان عبدالمعز يثني النبي عليه السلام صلاة الفجر نطق الشهادتين

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