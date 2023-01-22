الأحد 22 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

«اقتراحات النواب» توافق على استكمال أعمال ملعب نادى الشبان المسلمين بالبحر الأحمر

النائبة إيلاريا سمير
النائبة إيلاريا سمير حارص

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب على طلب الاقتراح برغبة المقدم من النائبة إيلاريا سمير حارص، بشأن استكمال الأعمال المتوقفة في الملعب الخماسي بنادي الشبان المسلمين بمدينة الغردقة ومدينة سفاجا- بمحافظة البحر الأحمر.

يأتي ذلك في إطار قيام النائبة إيلاريا حارص بدورها الخدمي من أجل تحقيق جودة الخدمات للارتقاء بالمستوى الذي يلبي تطلعات المواطن ويتوافق مع احتياجاتهم.

ونوهت عضو مجلس النواب إلى أنه بعد مناقشة الطلب داخل اللجنة تمت الموافقة على إدراج اقتراحها في أعمال الجلسات العامة المنعقدة الفترة القادمة، بحضور ممثلي الحكومة من وزارة الشباب والرياضة، والممثل في حسن خلف وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة البحر الأحمر.

وتقدمت النائبة إيلاريا حارص بخالص الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على دعمهم الدائم والتعاون المثمر البناء لخلق بيئة متطورة مواكبة لاحتياجات الفرد والمجتمع.

فيما قالت النائبة رشا إسحق أمين سر لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إن ملف حقوق الإنسان لاقى اهتمامًا كبيرًا وغير مسبوق خاصة مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد حكم البلاد، لافتة النظر إلى الانفراجة الكبرى التي شهدها هذا الملف.

وأكدت أن الاهتمام جاء بكل فئات المجتمع، ليشمل فئة الغارمين والغارمات بعد أن عانت هذه الفئة على مدار سنوات طويلة من التهميش والنسيان، ليأتي الرئيس عبدالفتاح السيسي ناصفًا لهم في ظل وجود الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع بلا استثناء.

وثمنت أمين سر لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتدشين المنصة الإلكترونية للغارمين والغارمات، وربطها شبكيًا بكل المؤسسات المعنية من الجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال، لافتًا إلى أن هذا الأمر يأتي في إطار توجه الدولة نحو الرقمنة وميكنة كل قواعد البيانات.

وأكدت أن المنصة الإلكترونية للغارمين والغارمات جاءت لتعكس اهتمام الدولة أيضًا بحماية الفئات الضعيفة في الأسرة من أيتام أو مسنين أو ذوي احتياجات خاصة.

وأوضحت أن هذه المنصة ستعمل على دراسة أفضل السبل فاعلية لعلاج أسباب الغرم، بالإضافة إلى تعزيز قيمة الأسرة ومساعدة كل أفرادها لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي.

لجنة الاقتراحات والشكاوي مجلس النواب النائبة إيلاريا سمير حارص الملعب الخماسي ب الشبان المسلمين مدينة الغردقة

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