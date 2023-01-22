1056 فناناً ومعماريًا وناقداً يتنافسون على جوائز الفنون بمؤسسة فاروق حسني

أعلنت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، جوائز الفنون الدورة الرابعة ٢٠٢٣، حيث تقدم لهذه الدورة 1056 فناناً ومعمارياً وناقداً تشكيلياً من جميع أنحاء الجمهورية بـ 1850 عملاً فنياً ومعمارياً وبحثاً نقدياً في خمسة أفرع (التصوير "الرسم" - النحت - النقد الفني التشكيلي - العمارة - التصوير الفوتوغرافي)، بزيادة وقدرها 41 % عن الدورة السابقة.



جائزة التصوير " الرسم "



- تقدم للجائزة 546 متسابقا بعدد 1092 عملا فنيا بزيادة 31 % عن الدورة السابقة.

تبلغ قيمة الجائزة 100 "مائة ألف جنيه مصري" ( الجائزة الأولى 50 "خمسون ألف جنيه" ودرع التكريم – الجائزة الثانية 30 "ثلاثون ألف جنيه – الجائزة الثالثة 20 "عشرون ألف جنيه").

وتضم لجنة التحكيم الأعضاء:

‏‎- الأستاذة الدكتورة / علية عبد الهادى - عميد كلية العمارة والفنون– جامعة البترا – عمان- الأردن سابقاً، ووكيل كلية الفنون الجميلة للدراسات العليا والبحوث- جامعة حلوان سابقاً.

- الأستاذ الدكتور / حسين الشابورى - فنان تشكيلى وخبير التصميم والعرض المتحفي.

‏‎- الفنان الكبير / محمد عبلة – فنان تشكيلى.

‏‎- الفنان الكبير/ سمير فؤاد - فنان تشكيلي.

‏‎- الفنان الدكتور / أحمد رجب صقر –عميد كلية الفنون الجميلة – جامعة المنيا الأسبق.



جائزة العمارة

-تقدم للجائزة 72 متسابقا بعدد 32 مشروعا معماريا بزيادة 11 % عن الدورة السابقة.

- تبلغ قيمة الجائزة 100 "مائة ألف جنيه مصري" ( الجائزة الأولى 50 " خمسون ألف جنيه " ودرع التكريم – الجائزة الثانية 30 " ثلاثون ألف جنيه – الجائزة الثالثة 20 " عشرون ألف جنيه" )

وتضم لجنة التحكيم الأعضاء:

- الأستاذة الدكتورة / سهير حواس. أستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة، جامعة القاهرة.

-المهندس الدكتور / هشام سعودي نقيب المهندسين بالإسكندرية وعميد كلية فنون جميلة الإسكندرية السابق

‏‎- المهندس الإستشاري / محمد أبو سعده رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

- المهندس المعماري / حمدى السطوحى استشاري تصميم مباني عامة وخبير بالمجلس الدولي للمعالم

والمواقع التراثية ICOMOS.

- المهندس المعماري / حاتم السعيد مصمم معماري وحاصل على جائزة الدولة للإبداع في العمارة.



جائزة النحت



- تقدم للجائزة 154 متسابق بعدد 191 عمل فنى بزيادة 102 % عن الدورة السابقة .

- تبلغ قيمة الجائزة 100 "مائة ألف جنية مصري" ( الجائزة الأولى 50 "خمسون ألف جنيه" ودرع التكريم – الجائزة الثانية 30 " ثلاثون ألف جنيه – الجائزة الثالثة 20 "عشرون ألف جنيه")

وتضم لجنة التحكيم الأعضاء:

- الفنان الدكتور / محمد العلاوى – وكيل كلية الفنون الجميلة للدراسات العليا والبحوث جامعة حلوان الأسبق

وأستاذ متفرغ بكلية الفنون الجميلة - جامعة حلوان

- الفنان الأستاذ / ناجى فريد – فنان تشكيلي ونحات

- الفنان الدكتور / عصام درويش - أستاذ دكتور بقسم النحت كلية التربية الفنية - جامعة حلوان

- الفنانة الدكتورة / مروه يوسف – رئيس قسم النحت بكلية الفنون الجميلة - جامعة حلوان سابقاً

- الفنان الأستاذ / إيهاب اللبان - فنان تشكيلي ونحات ومدير مجمع الفنون وزارة الثقافة.



جائزة النقد الفني التشكيلي



- تقدم للجائزة 21 متسابق بعدد 21 دراسة نقدية بزيادة 23 % عن الدورة السابقة .

تبلغ قيمة الجائزة 60 "ستون ألف جنيه مصري" ( الجائزة الاولى 30 " ثلاثون ألف جنيه " ودرع التكريم – الجائزة الثانية 20 " عشرون ألف جنيه " – الجائزة الثالثة 10 " عشرة الآف جنيه " )

وتضم لجنة التحكيم السادة الأعضاء:

- الأستاذ الدكتور / سعيد توفيق - أستاذ علم الجمال والفلسفة المعاصرة كلية الآداب - جامعة القاهرة

ورئيس مجلس قسم الفلسفة كلية الآداب - جامعة القاهرة سابقاً وأمين عام المجلس الأعلى للثقافة – سابقاً.

- الأستاذ الدكتور / هانى أبو الحسن - أستاذ دكتور - كلية الاداب جامعة الإسكندرية ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية وزارة الثقافة.

- الأستاذة الدكتورة / أمل نصر – أستاذ ورئيس قسم التصوير كلية الفنون الجميلة – جامعة الإسكندرية .

- الأستاذ الدكتور / طارق عبد العزيز - كاتب و ناقد تشكيلي.

- الناقدة الأستاذة / فاطمة على – كاتبة و ناقدة تشكيلية.



جائزة التصوير الفوتوغرافي



- تقدم للجائزة 263 متسابق بعدد 514 عمل فنى بزيادة 52 % عن الدورة السابقة.

تبلغ قيمة الجائزة 100 " مائة ألف جنيه مصري" (الجائزة الاولى 50 " خمسون الف جنيه " ودرع التكريم – الجائزة الثانية 30 " ثلاثون الف جنيه – الجائزة الثالثة 20 " عشرون ألف جنيه").



وتضم لجنة التحكيم الأعضاء:

- الفنان الكبير / أنسي أبو سيف – مهندس ديكور سينمائى .

- الأستاذ الدكتور / أشرف رضا - أستاذ الفنون الجميلة والرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة جامعة حلوان .

- الفنان / أيمن لطفي - مصور فوتوغرافى.

- الفنان / عماد عبد الهادى - مصور فوتوغرافى.

- الفنان / أيمن نصار – مصور فوتوغرافي.

ويتوجه مجلس الأمناء والفنان فاروق حسني بالشكر لأعضاء لجان التحكيم على مشاركتهم الفعالة وجهدهم المتميز لإنجاح الهدف الذى تسعى إليه المؤسسة، متمنين لجميع المشاركين كل التوفيق والنجاح والتميز.