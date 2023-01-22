الأحد 22 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

البرلمان العربى يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة الأمير محمد بن فهد السعودية

البرلمان العربي يوقع
البرلمان العربي يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة الأمير محمد بن فهد

وقَّع البرلمان العربي مذكرة تفاهم مع جامعة الأمير محمد بن فهد بالمملكة العربية السعودية، وذلك على هامش أعمال الجلسة الثالثة من دور الانعقاد الثالث للبرلمان العربي، التي عُقدت بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، حيث وقَّعها عن البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، وعن الجامعة  الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد وأمين عام مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية.
وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار مؤسسي للتعاون بين الجانبين في العديد من المجالات محل الاهتمام المشترك، التي يأتي في مقدمتها دعم مجالات البحث العلمي وتطبيقاته، وإعداد الأبحاث المستقبلية في المجالات والقضايا التي تهم الأمة العربية، وإعداد خطط عمل وبرامج مشتركة تهدف إلى تمكين الشباب العربي، ودعم الجهود التي تقوم بها جامعة الأمير محمد بن فهد في مجال تمكين الشباب من القدرات العالمية للتعلم مدى الحياة ونقل هذه الخبرات إلى الدول العربية.

WhatsApp Image 2023-01-22 at 2.29.32 PM



وفي هذا السياق، أوضح عادل بن عبدالرحمن العسومي أن تعزيز التعاون بين البرلمان العربي وجامعة الأمير محمد بن فهد، من شأنه أن يزيد الوعي لدى الطلاب بالعمل البرلماني وأهمية ودور الدبلوماسية البرلمانية في الدفاع عن القضايا العربية، مضيفًا أن مذكرة التعاون تنص على وضع خطط وبرامج تهدف إلى تدريس مقررات ومناهج تتعلق بالدراسات البرلمانية بالجامعة، كما تتضمن المذكرة أيضًا قيام جامعة الأمير محمد بن فهد بالتنسيق مع البرلمان العربي، بتوفير منح دراسية لعدد من طلاب الدول العربية الأقل نموًا، وبما يسهم في توفير كوادر على درجة عالية من التعليم ويدفع نحو تحقيق التنمية الاجتماعية بتلك الدول.
 

txt

البرلمان العربى يستنكر إحراق نسخة من المصحف الشريف فى السويد


 

txt

البرلمان العربي يمنح رئيس مجلس الشورى العماني وسام التميز العربي

بدوره، أكد رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري أثناء كلمته أمام البرلمان العربي على أن العالم اتفق على أهمية الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، التي أقرتها هيئة الأمم المتحدة لتنمية الموارد والنهوض بالبشرية إلى مستويات أفضل. وقال "نستشهد هنا برؤية المملكة 2030 وبرامج التحول في كل مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي بدأنا في المملكة نجني ثمارها، جراء الدعم الذي تتلقاه هذه البرامج من القيادة الرشيدة".  

WhatsApp Image 2023-01-22 at 2.29.33 PM

وأضاف الدكتور الأنصاري، أن "جامعة الأمير محمد بن فهد هي إحدى الجامعات السعودية التي تبنت الوظائف المعاصرة للجامعات، وهي جامعة وقفية غير ربحية ذات قدرة على التأثير على المجتمعات من خلال الابتكار المستدام في مجالات التعليم والبحث العلمي والإبداع"، وأكد الدكتور الأنصاري أن الجامعة تلتزم  بتوفير مستويات عالية من التميز في مجال التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع من خلال تطوير سبل الاستكشاف والتنمية وتطبيقات المعرفة، كما تمكن طلابها من القدرات العالمية للتعلم مدى الحياة".

وأضاف الدكتور الأنصاري، في كلمته "نتيجة لقيام الجامعة بهذه الوظائف، حققت إنجازات علمية تحققت من خلالها أهداف استراتيجية، فالجامعة تسعى إلى أن تكون مركزًا عالميًا للمنظمات والمؤسسات العلمية لتكون أقرب إلى المقارنات العالمية. كما أطلقت الجامعة برامج المنح الدراسية مع اليونسكو واتحاد الجامعات العربية وأيضًا تأسيس المجلس العربي للشباب وبرنامج القدرات العالمية للتعلم مدى الحياة، وآخرها السعي لإطلاق جائزة اليونسكو – جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل إنتاج علمي في الدراسات المستقبلية".

البرلمان العربي البرلمان الدبلوماسية البرلمانية المملكة العربية السعودية جامعة الأمير محمد بن فهد السعودية جامعة الدول العربية رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي

رئيس التحرير

وائل لطفي

جريمة تهريب «البيض» لواشنطن!

الأكثر قراءة

«الوزراء» يكشف الهدف من الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية (إنفوجراف)

شهادة ثقة.. البنك الدولى: مصر لديها برنامج للمناطق الصناعية فى المنطقة

الإعدام شنقا لـ 6 متهمين في خلية «مصر الجديدة»

«الإحصاء»: ترشيد واردات مصر من 19 دولة بقيمة 3.2 مليار دولار خلال 10 أشهر

بلنيكن في بكين.. هل تشهد علاقات الصين والولايات المتحدة انفراجة قريبا؟

محافظ الفيوم يتابع جهود مديرية القوى العاملة لتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

قصة انقضى عليها مئة عام

ماجد حبته

سقف الدين الأمريكى

د. منى حلمى

كهنوت التنوير فى الدولة المدنية

أحمد الصغير

ثقافة «الرحمة» فى المجتمع المصرى!

نرمين يسر

سواريس دا كونيا ومحمود حميدة

صفاء النجار

اللعنة التى تصيب العائلات التى لا تنجب سوى الذكور

ماجد حبته

تشاؤم حذِر فى دافوس!

مؤمن المحمدي

أكل عيش

صور

احتفالات لاعبو الأهلى بالفوز على الزمالك بثلاثية فى القمة 125

مباراة فوز الأهلى على الزمالك فى القمة 125

جولة الرئيس السيسى فى الجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

125 ألف محتج.. مظاهرات ضخمة في إسرائيل بسبب «حكومة نتنياهو»

شكرى: مصر تتواصل مع فلسطين وإسرائيل لتأكيد أهمية مبدأ حل الدولتين

مستوطنون بحماية من شرطة الاحتلال يقتحمون بلدة سلوان ويعتدون على الأهالى