الأحد 22 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

صحيفة إسبانية: زوبيميندي يرفض الانتقال إلى أرسنال وبرشلونة

مارتن زوبيميندي
مارتن زوبيميندي

تلقى نادي أرسنال، بقيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، ضربة قوية بعد تعثر إحدى الصفقات التي يرغب في إبرامها، لتدعيم خط وسط ميدان الفريق خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن أرسنال كان يريد التعاقد مع الإسباني مارتن زوبيميندي، لاعب وسط ريال سوسيداد، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل في نهاية الموسم الحالي 2022-2023.

وأفادت الصحيفة الإسبانية، أن برشلونة، تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، يزاحم أرسنال بقوة بشأن الحصول على خدمات مارتن زوبيميندي.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن مسئولي برشلونة أبدوا استعدادهم دفع الشرط الجزائي في عقد مارتن زوبيميندي مع ريال سوسيداد، والذي يبلغ قيمته 60 مليون يورو.

ويُعد زوبيميندي أحد أهم اللاعبين في الوقت الحالي، كذلك يُعد البديل المناسب لمواطنه سيرجيو بوسكيتس، لاعب وسط برشلونة، والذي يقترب من الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني في نهاية الموسم الحالي.

وأكدت الصحيفة، أن إدارة أرسنال أيضًا حاولت دفع الشرط الجزائي في عقد زوبيميندي، ولكن اللاعب رفض الرحيل، مُشيرة إلى أنه يريد الالتزام بعقده مع ريال سوسيداد حتى نهايته.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الوسط الإسباني، صاحب الـ23 عامًا، رفقة ريال سوسيداد في عام 2027.

موعد مباراة أرسنال المقبلة في الدوري الإنجليزي 

ويستعد فريق أرسنال، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد النني، لخوض مواجهة قوية وشرسة أمام نظيره مانشستر يونايتد على ملعب «الإمارات»، ضمن منافسات الجولة الواحد والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج).

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أرسنال ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، في الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، وفي السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

مارتن زوبيميندي زوبيميندي ريال سوسيداد ارسنال برشلونة

رئيس التحرير

وائل لطفي

جريمة تهريب «البيض» لواشنطن!

الأكثر قراءة

الأهلى يخصص 3 ملايين دولار للمهاجم الأجنبى

وزير السياحة والآثار يستعرض فى جلسة بـ«الشيوخ» استراتيجية النهوض بالقطاع

وزير العدل يشهد حلف اليمين للقانونيين الجدد بالشهر العقاري (صور)

القوى العاملة: برامج وتدريب وتعاون مع منظمات دولية لتعزيز علاقات العمل

تجربة فريدة من نوعها.. مكتبة الإسكندرية تُطلق تطبيق «متحف الآثار التخيلي»

الرئيس السيسى يؤكد الأهمية التى توليها مصر لتطوير العلاقات مع إيطاليا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

قصة انقضى عليها مئة عام

ماجد حبته

سقف الدين الأمريكى

د. منى حلمى

كهنوت التنوير فى الدولة المدنية

أحمد الصغير

ثقافة «الرحمة» فى المجتمع المصرى!

نرمين يسر

سواريس دا كونيا ومحمود حميدة

صفاء النجار

اللعنة التى تصيب العائلات التى لا تنجب سوى الذكور

ماجد حبته

تشاؤم حذِر فى دافوس!

مؤمن المحمدي

أكل عيش

صور

احتفالات لاعبو الأهلى بالفوز على الزمالك بثلاثية فى القمة 125

مباراة فوز الأهلى على الزمالك فى القمة 125

جولة الرئيس السيسى فى الجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

شكري: مصر تتواصل مع فلسطين وإسرائيل لتأكيد أهمية مبدأ حل الدولتين

مستوطنون بحماية من شرطة الاحتلال يقتحمون بلدة سلوان ويعتدون على الأهالى

أكثر من 100 ألف إسرائيلى يتظاهرون فى تل أبيب ضد سياسات حكومة نتنياهو