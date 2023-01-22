صحيفة إسبانية: زوبيميندي يرفض الانتقال إلى أرسنال وبرشلونة

تلقى نادي أرسنال، بقيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، ضربة قوية بعد تعثر إحدى الصفقات التي يرغب في إبرامها، لتدعيم خط وسط ميدان الفريق خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن أرسنال كان يريد التعاقد مع الإسباني مارتن زوبيميندي، لاعب وسط ريال سوسيداد، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل في نهاية الموسم الحالي 2022-2023.

وأفادت الصحيفة الإسبانية، أن برشلونة، تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، يزاحم أرسنال بقوة بشأن الحصول على خدمات مارتن زوبيميندي.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن مسئولي برشلونة أبدوا استعدادهم دفع الشرط الجزائي في عقد مارتن زوبيميندي مع ريال سوسيداد، والذي يبلغ قيمته 60 مليون يورو.

ويُعد زوبيميندي أحد أهم اللاعبين في الوقت الحالي، كذلك يُعد البديل المناسب لمواطنه سيرجيو بوسكيتس، لاعب وسط برشلونة، والذي يقترب من الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني في نهاية الموسم الحالي.

وأكدت الصحيفة، أن إدارة أرسنال أيضًا حاولت دفع الشرط الجزائي في عقد زوبيميندي، ولكن اللاعب رفض الرحيل، مُشيرة إلى أنه يريد الالتزام بعقده مع ريال سوسيداد حتى نهايته.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الوسط الإسباني، صاحب الـ23 عامًا، رفقة ريال سوسيداد في عام 2027.

موعد مباراة أرسنال المقبلة في الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق أرسنال، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد النني، لخوض مواجهة قوية وشرسة أمام نظيره مانشستر يونايتد على ملعب «الإمارات»، ضمن منافسات الجولة الواحد والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج).

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أرسنال ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، في الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، وفي السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.