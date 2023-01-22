الأحد 22 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«الجامعة الأمريكية» تصدر طبعة جديدة من كتاب عن العمارة المصرية

طبعة جديدة من كتاب
طبعة جديدة من كتاب عن القصور والمباني المهجورة في مصر

أصدرت دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة طبعة جديدة وموسعة من كتاب "تراب: العمارة المصرية المنسية" والذي يتضمن صورًا فوتوغرافية بعدسة المصورة زينيا نيكولسكايا، عن القصور الملكية والمباني الكبرى المهجورة في مصر بالإضافة إلى مقالات مصاحبة بقلم كلا من هبة فريد وعمر نجاتي. 

- واحد من الكتب النادرة 

شهدت القاهرة ومدن كبيرة أخرى في مصر بين عامي 1860 و 1940 طفرة إنشائية كبرى أدت إلى بناء قصور غير تقليدية ومباني فخمة عديدة مزجت بين العديد من الأساليب المعمارية، والتي تأثرت بمواد التصميم المحلية، ولكن بعد مرور سنوات عديدة عانت تلك القصور والمباني من الإهمال و أصبحت غير مأهولة بالسكان. 

في 2006، بدأت المصورة الروسية السويدية زينيا نيكولسكايا الحائزة على جائزة في فن التصوير عملية توثيق وتصوير هذه المباني المهجورة في حوالي ثلاثين موقعا في المدن المصرية المختلفة ومنها القاهرة، والإسكندرية، والأقصر، والمنيا، وإسنا، وبورسعيد. 

ضم الإصدار الأول من كتاب "تراب: العمارة المصرية المنسية" هذه الصور، ونفد بعد إصداره في عام 2012 بفترة وجيزة ليصبح من الكتب النادرة لهواة جمع الكتب.

- حالة البنايات المعمارية

 وقالت نيكولسكايا، "يستكشف الكتاب حالة البنايات المعمارية المهجورة في مصر وأهميتها، جامعا بين ازدواجية متشابكة عن الغبار أو التراب باعتباره المادة التي تغلف المدينة والتي من خلالها يتم تتبع مرور الوقت على الأشياء الحضارية – وكذلك كاستعارة عن تسجيل الزمان لهذه التغييرات وتشكيله لذكريات الماضي والوقت الحالي." 

تتضمن هذه الطبعة الجديدة والموسعة صورًا من الإصدار الأول للكتاب بالإضافة إلى صور إضافية جديدة التقطتها نيكولسكايا بين عامي 2013 و2021، وتتضمن أيضًا مقالات غير منشورة سابقًا بقلم كلا من هبة فريد، المالكة المشاركة لجاليري "تنتيرا" والمهندس المعماري والمخطط العمراني عمر نجاتي، المؤسس المشارك في منصة بحث في مجال التصميم الحضاري.  

كتاب جديد دار نشر الجامعة الأمريكية العمارة المصرية المنسية القصور المهجورة زينيا نيكولسكايا

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