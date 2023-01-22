الأحد 22 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

3 متهمين وراء ترويج الأدوية المخدرة عبر «فيسبوك»

الأدوية المخدرة
الأدوية المخدرة

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطني والأمن العام، ومختلف مديريات الأمن، جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، من ضبط عدد من الأشخاص القائمين على إدارة بعض الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يقومون من خلالها بعرض وترويج المواد والأدوية والعقاقير المخدرة مقابل مبالغ مالية.

فتم ضبط 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية"، حال تواجدهم بنطاق محافظتى "الجيزة- بنى سويف"، وبحوزتهم 460 أمبولا مخدرا لعقاقير مختلفة، مبالغ مالية، 4 هواتف محمولة.

وضبط 1054 أمبولا مخدرا لعقاقير مختلفة، 1840 قرصا مؤثرا لعقاقير مختلفة داخل مخزن خاص بأحدهم.

بتطوير مناقشتهم أمكن تحديد مصدر تحصلهم على المواد المخدرة من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة بنى سويف، أمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه، وبحوزته 7,951 أمبول مخدر لعقاقير مختلفة، 34,550 قرص مؤثر لعقاقير مختلفة، مبلغ مالى.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

المواد المخدرة مكافحة المخدرات والأسلحة موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مبالغ مالية عقاقير مختلفة

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