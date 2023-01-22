الأحد 22 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ارتفاع أسعار البترول العالمية وخام غرب تكساس يسجل 81.64 دولار

أرشيفية
أرشيفية

استقرت أسعار البترول على ارتفاع النفط بنحو دولار واحد للبرميل مع إغلاق التداول نهاية الأسبوع لتحقق مكاسب أسبوعية ثانية على التوالي مع ازدهار الآفاق الاقتصادية للصين، مما عزز التوقعات بشأن زيادة الطلب على الوقود في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، كما أشارت التقارير الصادرة عن شركة بيكر هيوز إلى تراجع عدد منصات البترول الأمريكية منذ سبتمبر.

وكشف بيان لوزارة البترول، عن تسجيل خام برنت 87.63 دولار فيما حقق خام غرب تكساس 81.64 دولار وسجل خام أوبك 82.60 دولار.

 

ارتفاع أسعار البترول العالمية وخام غرب تكساس يسجل 81.64 دولار

وفي سياق منفصل، أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أهمية مشروعات صناعتى التكرير والبتروكيماويات ومشروعات البنية الأساسية لقطاع البترول لدعم خطط تأمين واستقرار إمدادات المنتجات البترولية والبتروكيماوية للسوق المحلية ودعم خطط عمل مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز، مشيرًا إلى أن استراتيجية عمل الوزارة تولى هذه المشروعات كامل الدعم  وتم  خلال السنوات الأخيرة رصد موازنات طموح لتحديث الكيانات البترولية من خلال مشروعات الإحلال والتجديد وتطوير وتحسين كفاءة الطاقة ومشروعات الأمن الصناعى والتوافق البيئي.

جاء ذلك خلال رئاسة الملا للجمعيات العمومية لشركات القطاع العام الإسكندرية والعامية للبترول والبتروكيماويات المصرية عبر تقنية الفيديو كونفرانس لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالي المقبل 2023/2024 بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

واعتمدت الجمعيات الموازنات الاستثمارية التى عرضها الكيميائي علاء الدين أمين رئيس شركة الإسكندرية للبترول، والمهندس حسام شوقي رئيس شركة العامرية للبترول والكيميائى أحمد موقع رئيس شركة البتروكيماويات المصرية.

وأكد وزير البترول الدور المهم الذى تقوم به شركة الإسكندرية للبترول فى قيادة عمل المنطقة الجغرافية البترولية بالإسكندرية وكذلك مشاركتها المتميزة فى توفير جانب مهم من احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، وتوفير منتجات التغذية لشركات (إيلاب وأموك وأنربك)، وكذلك قيامها بتوفير جانب مهم من احتياجات الأسفلت للمشروع القومى للطرق، لافتًا إلى أن الدعم الذى توليه الوزارة للدور الريادي للشركة بمنطقة الإسكندرية وما يتبعها يأتي مما تملكه من إمكانيات وخبرات وتاريخ عريق فى الصناعة البترولية، كما لفت إلى ما تم فى تطوير الموانئ البترولية المتخصصة ومنها ما تم من جهود فى حوض الجونة بالإسكندرية، وكذلك الموانئ البترولية بالدخيلة والعين السخنة وسيناء وغيرها.

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