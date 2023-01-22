محافظ الجيزة يتفقد معرض «أهلا رمضان» بفيصل

محافظ الجيزة يتفقد معارض"أهلا رمضان" بفيصل وأبو النمرس ويوجه الشركات العارضة بالالتزام بالأسعار المعلنة

أجرى اللواء أحمد اشد، محافظ الجيزة، زيارة مفاجئة اليوم الأحد لمعرض" أهلا رمضان" بأرض المطاحن بمنطقة فيصل والذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي، بحضور عدد من الوزراء وذلك للتأكد من توافر السلع والمنتجات الغذائية والالتزام بالأسعار المعلنة بنسب التخفيضات لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

ولفت المحافظ، أن المعرض يضم السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن بأسعار منافسة، وكذا منافذ بيع الأرز واللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ووزارة الزراعة.

وأشار إلى أنه تم إقامه 25 منفذا على مستوى محافظة الجيزة وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بهدف توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال معارض "أهلا رمضان" وغيرها من المنافذ المتنقلة.

ولفت إلى أن معرض أهلا رمضان بفيصل يشهد إقبالا كثيفا من قبل المواطنين على مدار اليوم وذلك لتوافر السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة.

وحرص المحافظ - خلال جولته - على التحاور مع المواطنين للتأكد من مدى رضائهم عن الأسعار الموجودة بالمعارض والسلاسل التجارية وعدم المغالاة فيها، مشددا على الشركات العارضة بضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة وفي حالة التأكد من مخالفة ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

كما وجه المحافظ بضرورة التوسع في إقامة منافذ إضافية بالمناطق ذات الكثافات السكانية لتوفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة استجابة لمطالب المواطنين.

وشملت جولة محافظ الجيزة تفقد المخابز البلدية ومعارض أهلا رمضان وعددا من السلاسل التجارية بمراكز ومدن أبو النمرس والحوامدية وذلك للتأكد من عدم تلاعب أصحاب المخابز في الأوزان وتوفير رغيف العيش للمواطنين بجميع المخابز مطابق للمواصفات.

وشدد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع الجهات المعنية والتوسع في إقامة المزيد من المنافذ السلعية والشوادر كل في نطاقه وتخصيص مساحات واسعة لعرض كافة المنتجات الغذائية والأساسية واللحوم وبكميات كبيرة بأسعار مخفضة لإتاحتها أمام المواطنين .. مؤكدا تقديم كافة التسهيلات أمام التجار العارضين لبيع منتجاتهم بالمنافذ وعدم تحملهم أية أعباء إيجارية أو مالية للمساهمة في تقديم سلع بأسعار مخفضة للمواطنين.

كما وجه محافظ الجيزة مدير مديرية التموين بتكثيف الرقابة على المخابز لضبط المتلاعبين بالدعم، والتأكيد على التزام المخابز بإنتاج رغيف العيش البلدي مطابقا للمواصفات المحددة.

وقد رافق المحافظ إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، محمد نور السكرتير العام المساعد، عصام هلال عضو مجلس النواب، أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة ورؤساء أحياء ومراكز الهرم وأبو النمرس والحوامدية.