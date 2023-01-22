اليوم.. استكمال محاكمة حلاق قتل سائق توك توك بالقليوبية

تستكمل الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات بنها، اليوم، جلسة محاكمة المتهم بقتل سائق توك توك، بعد تأجيل الجلسة الماضية لانتداب محامى آخر للمتهم بعد أن تنحى المحامي الأصلي له في القضية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حامد عبد الحميد الجمال وأحمد أسامة دبوس محمد عيد عليوه وأمانة سر محمود سامي.

كشف أمر الإحالة أن المتهم ويدعى "م . م" حلاق 25 سنة قتل المجني عليه "أحمد أسامة عبد العزيز سيد" سائق توك توك عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم عل ذلك وأعد سلاحا أبيض "سكين" ووجه له طعنة قاتلة استقرت بكتفه الأيسر محدثًا إصابته التي أودت بحياته.