وزير التموين: يجب مشاركة الدول الكبرى في تحقيق الأمن الغذائي للبلدان النامية

شارك الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في المنتدى الدولي للأغذية والزراعة المنعقد في برلين، خلال الفترة من 18 إلى 22 يناير 2023.

جاء ذلك بحضور أكثر من 70 وزير زراعة من مختلف دول العالم.

وفي كلمته الافتتاحية نقل "المصيلحي" تحية الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة المانيا حكومًة وشعبًا وللوزراء المشاركين في المؤتمر.

ولفت وزير التموين، إلى أن مصر في السنوات الثماني الأخيرة اتخذت الكثير من الخطوات لتحقيق الأمن الغذائي من خلال استصلاح الأراضي وزراعة المحاصيل الاستراتيجيه كالقمح والبنجر والقصب والبذور الزيتية إضافة إلى الخضر والفاكهة.

وأشار إلى أن الحرب الروسية الاوكرانية أثرت على أسعار السلع عالميًا وارتفاع تكلفة النقل وارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما يتطلب تضافر جميع الجهود الدولية لخفض أسعار الغذاء والطاقة وخاصة للدول النامية، ومشاركة الدول الكبرى في تحقيق الأمن الغذائي لتلك الدول وتنفيذ حلول مستدامة ومبتكره وقابلة للتطبيق لإعمال الحق في الغذاء الكافي لجميع سكان العالم بحلول عام 2030.

ولفت إلى الحد من التغيرات المناخية والتحول الشامل للنظم الغذائية العالمية لما له من أهمية حيوية في هذا الصدد واستكشاف السبل الممكنة للتعاون العالمي والوطني بروح من الشراكة بين دول العالم.

وفي مستهل زيارته لألمانيا وعلى هامش فعاليات المنتدي الدولي عقد المصيلحي مجموعة من اللقاءات الثنائية، بحضور خالد جلال عبد الحميد السفير المصري بألمانيا، وبدأت أولى هذه اللقاءات بمقابلة مع السيدة سيلفيا بندنر وزيرة الدولة للزراعة بألمانيا.

وأعرب الدكتور على المصيلحي، عن امتنانه للتعاون المثمر بين مصر وألمانيا بشأن تصدير المانيا شحنتى قمح لمصر، وعبر عن تطلع مصر لزيادة وارداتها من القمح والدقيق الألماني على المستويين الحكومى والقطاع الخاص في ضوء تنويع مصر لمصادر استيراد السلع لمواجهه الارتفاع المتضاعف لأسعار الدقيق والقمح عالميًا.

كما طالب "المصيلحي" الجانب الألماني بزيادة التعاون فى المجال الزراعى والأمن الغذائي ليشمل نقل المعرفة والتكنولوجيا من المانيا لمصر للتغلب على العقبات التي تواجهه سلاسل الإمداد بهدف تقليل نسبة الفاقد.

ومن جهتها، عبرت الوزيرة الألمانية عن سعادتها بالتعاون المثمر بين مصر وألمانيا فى مجال تصدير القمح وتوقيع عقود طويلة الأمد بشأن صادرات القمح وإقرار مصر بشأن اشتراطات نسب الرطوبة.

ورحبت الوزيرة بالتعاون بين مصر وألمانيا فى مجال البحث العلمى لمواجهه التغيرات المناخية على القطاع الزراعى والفاقد من الغذاء، مشيرة إلى أنه تم تكليف السفارة الألمانية بمصر لاستقدام الخبراء الألمان للتشاور مع الخبراء المصريين بشأن هذا الملف.