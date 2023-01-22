محمد شريف ينضم إلى قائمة العظماء بعد ثنائيته فى شباك الزمالك

تمكن محمد شريف مهاجم الأهلي، من تسجيل هدفين في انتصار المارد الأحمر على الزمالك بثلاثة أهداف دون رد في الجولة 14 من بطولة الدوري.

ورفع شريف رصيده من الأهداف في مباريات القمة إلى 6 أهداف.

وسجل محمد شريف هدفين في فوز الأهلي بقمة الدور الأول من الدوري موسم 2020-2021.

وعاد محمد شريف للتسجيل في قمة الدور الأول للدوري موسم 2021-2022، والتي حسمها المارد الأحمر بخماسية.

وعادل محمد شريف بأهدافه الستة أرقام 3 من نجوم الفريقين عبر تاريخ مواجهات القمة.

وتساوى محمد شريف في عدد الأهداف مع كل من صالح سليم وعماد متعب ورفعت الفناجيلي والسيد الضظوي.

وتخطى محمد شريف أهداف من أحمد مكاوي وخالد بيبو وطه اسماعيل وخليل سعيد وعلاء الحامولي. أصحاب الأهداف الخمسة في قمة الكرة المصرية.