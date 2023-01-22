الأحد 22 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الأرصاد تكشف حالة الطقس من اليوم حتى الجمعة المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

رصدت خرائط الأقمار الصناعية التابعة لهيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اعتبار من اليوم الأحد وحتى الجمعة المقبلة.

وقالت الأرصاد، في بيان رسمي: «تشهد المحافظات طقسًا باردًا في ساعات الصباح الأولى، ثم معتدلًا مشمسًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية والشرقية والغربية ووسط سيناء، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وشمال وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلًا طقس بارد على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على سيناء175.

الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة

وقالت الأرصاد، إنه تتركز شبورة مائية كثيفة صباحًا، طوال الفترة المشار إليها على الطرق المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومن وإلى الطرق المؤدية من وإلى المسطحات المائية.

درجات الحرارة من الأحد حتى الجمعة  
 

درجات الحرارة الأحد  

القاهرة والوجه البحري: العظمى 20- الصغرى 10.
السواحل الشمالية: العظمى 20- الصغرى 11.
جنوب سيناء: العظمى 24- الصغرى 13.
شمال الصعيد: العظمى 21- الصغرى 7.
جنوب الصعيد: العظمى 26– الصغرى 12.

درجات الحرارة الإثنين  

القاهرة والوجه البحري: العظمى 21- الصغرى 10.
السواحل الشمالية: العظمى 20- الصغرى 11.
جنوب سيناء: العظمى 24- الصغرى 13.
شمال الصعيد: العظمى 20- الصغرى 7.
جنوب الصعيد: العظمى 25– الصغرى 12.

درجات الحرارة الثلاثاء  

القاهرة والوجه البحري: العظمى 22- الصغرى 10.
السواحل الشمالية: العظمى 21- الصغرى 11.
جنوب سيناء: العظمى 25- الصغرى 13.
شمال الصعيد: العظمى 21- الصغرى 7.
جنوب الصعيد: العظمى 26– الصغرى 12.

درجات الحرارة الأربعاء  

القاهرة والوجه البحري: العظمى 21- الصغرى 10.
السواحل الشمالية: العظمى 21- الصغرى 12.
جنوب سيناء: العظمى 24- الصغرى 13.
شمال الصعيد: العظمى 22- الصغرى 7.
جنوب الصعيد: العظمى 26– الصغرى 10.

درجات الحرارة الخميس  

القاهرة والوجه البحري: العظمى 21- الصغرى 10.
السواحل الشمالية: العظمى 21- الصغرى 12.
جنوب سيناء: العظمى 24- الصغرى 13.
شمال الصعيد: العظمى 22- الصغرى 7.
جنوب الصعيد: العظمى 26– الصغرى 10.

درجات الحرارة الجمعة  

القاهرة والوجه البحري: العظمى 21- الصغرى 10.
السواحل الشمالية: العظمى 21- الصغرى 12.
جنوب سيناء: العظمى 24- الصغرى 13.
شمال الصعيد: العظمى 22- الصغرى 7.
جنوب الصعيد: العظمى 26– الصغرى 10.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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