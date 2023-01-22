الأحد 22 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الرئيس السيسى يمنح الفنان ياسر جلال شهادة تقدير لدعمه صندوق «تحيا مصر»

شهادة التقدير للفنان
شهادة التقدير للفنان ياسر جلال

منح الرئيس عبد الفتاح السيسى، شهادة شكر وتقدير للفنان ياسر جلال، لإسهاماته في دعم مشروعات صندوق تحيا مصر.

وجاء نص شهادة الشكر والتقدير: «شهادة شكر وتقدير من السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى السيد ياسر محمد جلال أحمد، تقديرًا منا لدوركم الوطنى وإسهاماتكم الفعالة في دعم مشروعات صندوق تحيا مصر، مع أطيب التمنيات بدوام التوفيق ومزيد من الجهد لخدمة الوطن».

وأعلن الفنان ياسر جلال، قبل أيام، تبرعه بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه لصالح  صندوق تحيا مصر، وقال في تصريحات صحفية: «المرّة دية بأعلن عن الجهة والمبلغ اللي اتبرعت بيه؛ لأنى أتمنى أن نشترك كلنا، ونعمل اللي نقدر عليه».

 وأضاف: «أدعو زملائي النجوم أن يتبرعوا باللي يقدروا عليه.. عارف إن فيه منهم اللي عمل الموضوع دا قبل كده.. بس لو عملوا ده تاني يبقى شىء عظيم».

 

الفنان ياسر جلال شهادة تقدير تحيا مصر صندوق تحيا مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي

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