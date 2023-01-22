الأحد 22 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إندونيسيا تجرى تدريبات بحرية لتأمين المياه الشرقية والوسطى

إندونيسيا تجرى تدريبات
إندونيسيا تجرى تدريبات بحرية

 بدأت القوة القتالية البحرية التابعة لقيادة الأسطول الثالث فى إندونيسيا، تدريبات بحرية لتأمين وحماية سيادة مياه البحر الشرقية والوسطى لإندونيسيا.

ونقلت وكالة أنباء آنتارا الإندونيسية عن قائد القوة القتالية العقيد ريو هنريموكو قوله إن قوته القتالية أجرت التدريبات لإظهار استعداد الأفراد في مواجهة التهديدات لسيادة بلاده في البحر.


وأضاف أن القوة القتالية تمركزت على متن السفينة الحربية كارل -356 من أجل تنفيذ تدريبات الإنذار القتالي البحري لحراسة مياه البحر في شرق ووسط إندونيسيا، فيما رست السفينة في رصيف قاعدة كينداري البحرية جنوب شرق سولاويزي.


وتابع إن هذه التدريبات ستتم على أربع مراحل، على أن تكون المرحلة الأولى في منطقة بحر جنوب شرق سولاويزي لمدة 45 يومًا، وتهدف إلى إعداد البحارة للحرب فوق الماء وتحتها والقدرة على التعاون مع عناصر الدفاع الجوي.

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