بالتلاتة.. الأهلى يزيد أوجاع الزمالك ويبتعد بصدارة الدورى

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا كبيرا على الزمالك بثلاثية نظيفة في الجولة 14 من بطولة الدوري.

سجل ثلاثية الأهلي محمود كهربا في الدقيقة 61 ومحمد شريف "هدفين" في الدقيقتين 76 و90.

ارتفع رصيد الأهلي عند 34 نقطة في الصدارة وتوقف رصيد الزمالك عند 26 نقطة في المركز الرابع.

أحداث الشوط الأول

البداية كانت حذرة من جانب الفريقين دون أي خطورة.

وفي الدقيقة التاسعة تصويبة من إمام عاشور من خارج منطقة الجزاء لصالح الزمالك ارتطمت بخالد عبد الفتاح لاعب الأهلي.

وبعد دقيقة رد حمدي فتحي بتسديدة قوية من مسافة بعيدة من خارج منطقة الجزاء لكنها بعيدة عن مرمى محمد عواد حارس الزمالك.

في الدقيقة 18 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق الزمالك من ركلة ركنية لعبت على القائم القريب عن طريق زيزو إلى إمام عاشور الذي مررها إلى حسام عبد المجيد ليسدد كرة مرت أعلى العارضة.

تصويبة من عمرو السيسي من يمين منطقة الجزاء لصالح الزمالك مرت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 29 تصويبة صاروخية رائعة من دونجا من خارج منطقة الجزاء لصالح الزمالك أبعدها محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بنجاح.

في الدقيقة 39 كرة مقوسة من زيزو من ركلة ركنية من الطرف الأيمن لصالح الزمالك على رأس حسام عبد المجيد الذي سدد الكرة بعيدة عن المرمى.

تسديدة قوية من محمد هاني في الدقيقة 40 مرت بعيدة عن المرمى.

في الثواني الأخيرة أهدر حمدي فتحي أخطر فرصة في الشوط بعدما فشل في استلام تمريرة الشحات داخل منطقة الجزاء قبل أن تمر الكرة لحظة خروج محمد عواد ثم ارتطمت بالقائم وتابعها كهربا قبل أن يبعدها حارس الزمالك إلى ركنية.

أحداث الشوط الثاني

في الدقيقة 52 تصويبة من محمد هاني من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

هجوم مرتد لصالح الأهلي عن طريق أفشة الذي مرر الكرة إلى كهربا ليسدد كرة من يمين منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

الأهلي تقدم في الدقيقة 61 بعد كرة عرضية رائعة من حسين الشحات من الطرف الأيمن لصالح الأهلي على رأس حمدي فتحي الذي مررها بشكل رائع على كهربا ليسدد الكرة برأسية متقنة داخل الشباك.

وسجل محمد شريف الهدف الثاني لصالح الأهلي في الدقيقة 76 بعد كرة عرضية من الطرف الأيمن عن طريق حسين الشحات لتصل إلى حمدي فتحي الذي مرر الكرة إلى محمد شريف ليسدد كرة قوية داخل الشباك.

وجاء الهدف الثالث في الدقيقة 90 بعد عرضية رائعة من علي معلول وتسديدة صاروخية بقدمه اليسرى في الشباك.

وجاء تشكيل الزمالك على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبدالشافي - حسام عبدالمجيد - محمد عبدالغني - حمزة المثلوثي

خط الوسط: عمرو السيسي - دونجا - إمام عاشور - مصطفى شلبي - أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: سيف الجزيري

البدلاء :- صبحي و عمر جابر و مصطفي الزناري و محمد اشرف روقا و شيكابالا و يوسف أسامه و سيف جعفر و سيد نيمار و سامسون

وجاء تشكيل الأهلي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح، محمد هاني، رامي ربيعة، علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، حسين الشحات، أحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: محمود كهربا، محمد أفشة.