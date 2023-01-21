متسابق «شارك تانك» يقبل عرض محمد منصور ودعم عبدالله السلام وأيمن عباس

عرض المتسابق محمد أبو كليلة مشروعه “تايلاستيك” بالحلقة الثالثة من برنامج “شارك تانك” وهو عبارة عن بلاط إنترلوك المستخدم للأرصفة، وهو المستخدم من المخلفات البلاستيكية التي لم يعمل له إعادة تدوير وتحويلها لمواد خام، واستهداف سوق المستثمرين بالعقارات وما شبه.

وطلب “محمد” مبلغ 600 ألف جنيه استثمار مقابل 10% حصة من الشركة، وأكد أن مواده الخام تعرضت لاختبارات للتأكد أنه يتحمل أن لا يتخدش بسهولة، ولكن انتقده رجل الأعمال أيمن عباس أنه ينقصه دراسة السوق مرة أخرى رغم أنه أحب المنتج، وهو ما أيده رجل الأعمال أحمد السويدي.

وعرض رجل الأعمال محمد منصور 300 ألف كقرض بدون فوائد، و300 ألف استثمار مقابل 10%، بالإضافة إلى دعم رجل الاعمال عبدالله السلام وأيمن عباس، وهو ما قبله المتسابق محمد أبو كليلة.

وتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة POD الوكيل الإعلاني، برنامج الواقع الجديد "شارك تانك" Shark Tank، بالتعاون مع شركة IMP وشركة SONY العالمية صاحبة الفورمات الأصلي للبرنامج.