تفاصيل أول برج لـ«فوربس» بالعالم من العاصمة الإدارية الجديدة

كشف المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، تفاصيل توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء أول برج لفوربس في العالم من العاصمة الإدارية الجديدة بتصاميم عالمية وصديقة للبيئة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن برج فوربس سيكون أول برج صديق للبيئة على أعلى مستوى، وسيكون أول برج في العالم بهذا المستوى.

وأضاف أن المشروع من تصميم المهندس العالمي أدريان سميث مصمم برج خليفة، وصمم بعض الأبراج الشاهقة في العالم ومنها برج جدة وبرج ترامب في مدينة نيويورك وغيرهم من المشاريع العملاقة وشاهقة الارتفاع حول العالم.

وأشار إلى أن أهمية البرج تكمن في أن العاصمة أصبحت جاذبة لكبرى الشركات العالمية، وهو ما يثبت أن البنية الأساسية للعاصمة تتحمل كل التكنولوجيات الجديدة، وهو ما يُعد نجاحًا للعاصمة.

وأوضح أن مثل هذا المشروع يتطلب مواصفات معينة في البنية الأساسية والبنية الذكية، واختيار العاصمة لهذا المشروع نجاح كبير، لافتًا إلى أن البرج باستثمارات سعودية مصرية بتكلفة تقترب من 670 مليون دولار.