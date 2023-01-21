خالد حامد: المنطقة العربية من أفضل المقاصد السياحية العالمية

قال خالد حامد، الخبير السياحي، إنه سعيد بانطلاق المعرض الدولي للسياحة المائية في ألمانيا التي تشارك مصر به منذ أكثر من 20 عامًا.

المقاصد السياحية العالمية

وأكد خالد حامد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن المنطقة العربية من أفضل المقاصد السياحية العالمية، حيث يأمل الغرب في زيارة الدول العربية لطبيعتها المناخية والجبلية الخلابة.

سياحة اليخوت

وأضاف في حديثه، أن سياحة اليخوت من أكثر أنواع السياحة التي تدر العملة الصعبة على دول العالم العربي وبخاصة مصر، ولهذا مصر مهتمة بصورة كبيرة الآن بالترويج في الخارج لهذا النوع السياحي.

وأشار إلى، أن مصر تهدف أن تنال سياحة اليخوت نسبة 25% من حجم السياحة المصرية بعام 2023، خاصة أن مصر لديها مناظر طبيعية خلابة في البحر الأحمر والمتوسط.