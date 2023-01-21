صبحى يوجه بتوفير مقر دائم لنموذج محاكاة مجلس الشيوخ على غرار «النواب»

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أعمال التطوير بمركز شباب الساحل بمحافظة القاهرة، في ختام جولته التفقدية للمنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة، والتي بدأها صباح اليوم، بمركز شباب المعصرة.

وخلال تفقد مركز شباب الساحل شهد وزير الشباب والرياضة فعاليات برنامج "تصدوا معنا"، وتفقد التصفيات التمهيدية لدوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة لمراكز شباب محافظة القاهرة، وتفقد أنشطة الجوالة والجولات داخل المركز، فضلاً عن تفقد الأنشطة الرياضية لمختلف الفرق الرياضية داخل المركز.

وخلال الحوار المجتمعي الأول والذي شارك فيه مجموعة من شباب القاهرة وعدد من أعضاء مبادرة "شباب يدير شباب"، وبرلمان الشباب، أكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة توجه كافة أوجه الدعم والرعاية للشباب على المستوى الرياضي والثقافي والتوعوي في إطار استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري، والذي يأتي في مقدمة الأولويات، مشيراً إلى أن هذا الدعم أثمر عن حدوث طفرة غير مسبوقة في تطوير المنشآت الرياضية والشبابية.

لفت وزير الشباب والرياضة إلى حرصه الدائم على لقاء شباب مصر خلال زياراته الميدانية لمختلف المحافظات للاطلاع على رؤاهم حول القضايا والموضوعات، والتعرف على متطلباتهم من مشروعات وأنشطة الوزارة.

أشار "صبحي" إلى حجم أعمال رفع الكفاءة والتطوير التي لحقت بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية بالتعاون والتنسيق مع المحافظات من خلال موازنة الوزارة ومبادرة "حياة كريمة"، أو عن طريق الطرح الاستثماري بمشاركة القطاع الخاص، تأكيداً على الاهتمام الكبير بملف تطوير البنية الإنشائية بمراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية، بجانب تطوير الفكر الإداري لها لتحقيق الأهداف والقيام بالأدوار المنوطة بها خدمةً للنشء والشباب"، وفي ضوء رؤية الوزارة نحو تحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية.

ووجه وزير الشباب بتوفير مقر دائم لنموذج محاكاة مجلس الشيوخ على غرار مقر نموذج محاكاة مجلس النواب بالتجمع الأول.

رافق الدكتور أشرف صبحي خلال جولته التفقدية بمحافظة القاهرة كل من أحمد عفيفي رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، الدكتور أشرف البجرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية، اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، الدكتور محمد عبد القادر مساعد الوزير لشئون مراكز الشباب، الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، الدكتور محمد حسن معاون الوزير لتطوير القدرات الشبابية، والدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، والدكتور أحمد نظمي رئيس وحدة المتابعة بمكتب الوزير، ولفيف من أعضاء مجلس النواب والشيوخ بالقاهرة.