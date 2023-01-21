السبت 21 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كيف تؤثر زيارة الرئيس السيسى للهند على «تطوير العلاقات وتأثيرها على الشرق الأوسط»؟

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

من المقرر أن يغادر الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الأسبوع المقبل إلى الهند، للمشاركة في احتفالات الجمهورية ومرور 75 عامًا على العلاقات المصرية الهندية.

ستكون زيارة الرئيس السيسي المقبلة الثالثة من نوعها، عقب الزيارات الذي قام بها عامي 2015، 2016 والتي أعطت كل منهما دفعة قوية في العلاقات بين البلدين.

ونرصد من خلال التقرير التالي تأثير زيارة الرئيس السيسي على تطوير العلاقات بين البلدين وما أبرز النتائج المتوقعة من الزيارة وتأثيرها على الأوضاع فى المنطقة. 

وفي هذا السياق، قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلاقات الدولية، بالتأكيد العلاقات المصرية الهندية علاقات جيدة وتربطها أواصر تاريخية كبيرة، مشيرًا إلى أن زيارة الرئيس السيسي مهمة لأنها تأتي بمناسبة مرور 75 عامًا على العلاقات المصرية الهندية وهو يوم الجمهورية بيتم توجيه دعوة لقادة الدول الكبار التي تربطهم علاقات تاريخية مع الهند.

txt

وزير قطاع الأعمال يشارك فى احتفال سفارة الهند بالعيد 74 للجمهورية

وأوضح فهمي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن جزءا من الزيارة مرتبط  بتأكيد علاقة مصر التاريخية منذ حركة عدم الانحياز، لافتًا إلى أنه في هذا التوقيت هناك مناورات وتدريبات عسكرية بين الهند ومصر تجري في الهند، بجانب وجود كتيبة مكونة من 180 جنديا وضابطا مصريا تشارك في الاحتفالات التي تجري يوم 26 الجاري.

طارق فهمى: هناك دلالات رمزية على مشاركة الكتيبة المصرية فى الهند 

وتابع فهمي: "الرئيس السيسي سيغادر عقب أيام، والزيارة ستدشن مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين وجزء منها مرتبط بالعلاقات التاريخية وجزء آخر مرتبط بالاستراتيجي في نمط العلاقة، وهناك تفاؤل كبير جداً في تطوير العلاقات بين البلدين بما سيكون له انعكاسات حقيقية على هذه العلاقات وخاصة أن هناك بحثا حول القضايا الإقليمية وتعاونا في مجالات كبيرة غير إقليمية جزء منه مرتبط بتجارب مصر والهند في مكافحة الإرهاب والتنسيق في المواقف الإقليمية  ودور مصر في الإقليم والتحركات الهندية في إفريقيا الذي يتم عن طريق البوابة المصرية".

txt

الهند تخصص 2.15 مليار دولار لتمويل برنامج تحفيز إنتاج الهيدروجين الأخضر

وأكد فهمي أن العلاقات المصرية الهندية ستشهد مرحلة جديدة عقب زيارة الرئيس السيسي، والهند حريصة على مجالات التعاون السياسي والعسكري، لافتًا إلى أنه كان هناك لقاءات عسكرية تمت في مصر خلال الفترة الأخيرة، بجانب أن التدريب العسكري الذي يتم الآن في الهند يعكس أهمية كبيرة وهناك دلالات رمزية على مشاركة الكتيبة المصرية في الهند تؤكد عمق العلاقات المصرية الهندية في أبعادها الاستراتيجية والسياسية والأمنية، هناك تنسيق في القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لكن ربما سيكون ملف مكافحة الإرهاب والخبرات المتراكمة لدى مصر والسعي الهندي لدخول أسواق جديدة في إفريقيا عبر البوابة المصرية فهناك حرص على تطوير وتنمية العلاقات بينهم.

وشدد «فهمى» على أن العلاقات المصرية الهندية أسست ودشنت مرحلة حركة عدم الانحياز والبلدين يتحركان في هذا الإطار بذكاء شديد لتأكيد عمق العلاقات، مشددًا على أن الزيارة مهمة وتعكس دلالات عديدة بما سيكون لها تأثير مباشر على الشرق الأوسط في الفترة المقبلة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي الهند العلاقات المصرية الهندية الرئيس السيسي حركة عدم الانحياز

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

إغلاق جزئي للطريق الدائرى الأوسطى لمدة شهر

بعد يومين.. مواعيد صرف مرتبات يناير 2023 للعاملين بالحكومة

خالد الدستاوي يتفقد مراكز التحكم في شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

كيف تؤثر زيارة الرئيس السيسى للهند على «تطوير العلاقات وتأثيرها على الشرق الأوسط»؟

بعد إنقاذها أسرة من الغرق.. فتاة الشرقية: «عملت كده لوجه الله» (فيديو)

حملة لرفع كفاءة الإضاءة العامة بأحياء الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

كهنوت التنوير فى الدولة المدنية

أحمد الصغير

ثقافة «الرحمة» فى المجتمع المصرى!

نرمين يسر

سواريس دا كونيا ومحمود حميدة

صفاء النجار

اللعنة التى تصيب العائلات التى لا تنجب سوى الذكور

ماجد حبته

تشاؤم حذِر فى دافوس!

مؤمن المحمدي

أكل عيش

محمد عبدالعزيز

نذيع واللّا مانذيعش؟

أحمد غنام

The Last of Us.. صراع تقليدى ومشاهد منسوخة

صور

جولة الرئيس السيسى فى الجيزة

مع القداس يبقى أحلى عيد غطاس (صور)

مباراة بيراميدز وفاركو فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 3 شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى بيت لحم

خارجية فلسطين تدين إقدام المستوطنين على إنشاء بؤرة استيطانية جديدة فى جوريش

البيت الأبيض: أمريكا وإسرائيل تبحثان العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا