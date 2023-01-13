الهند تخصص 2.15 مليار دولار لتمويل برنامج تحفيز إنتاج الهيدروجين الأخضر

وافقت حكومة الهند على تخصيص 179.9 مليار روبية، أي ما يعادل 2.15 مليار دولار لتمويل برنامج تحفيز إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وذكرت صحيفة The Economic Times، اليوم الجمعة، أن فترة تنفيذ البرنامج الجديد تبلغ خمس سنوات، وهو يتضمن توسيعا كبيرا لصناعة إنتاج الهيدروجين الصديق للبيئة ويهدف لتقليل تكلفة إنتاجه في البلاد بنسبة 20%.

يجدر الإشارة إلى أن متوسط ​​تكلفة توليد هذه المادة منخفضة الكربون في الهند تبلغ من 4 إلى 5 دولارات لكل 1 كلغم.

وسيسمح البرنامج كذلك بتخفيض الغازات الحابسة للحرارة التي تطرح في الغلاف الجوي بهدف تحقيق انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2070.

جدير بالذكر أن إنتاج الهيدروجين الأخضر يتم عن طريق التحليل الكهربائي للمياه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.

وزير الإعلام والإذاعة الهندى: مبادرة التمويل تستهدف جعل الهيدروجين الأخضر متاحًا وخفض تكلفته على مدار السنوات الخمس المقبلة

وقال وزير الإعلام والإذاعة الهندى أنوراج ثاكور، فى تصريحات سابقة، إن مبادرة التمويل تستهدف "جعل الهيدروجين الأخضر متاحا وخفض تكلفته على مدار السنوات الخمس المقبلة، كما أنه سيساعد الهند أيضًا على تقليل انبعاثاتها ولتصبح مُصدرا رئيسيا في هذا المجال".

ويشكل هذا التمويل خطوة أولى نحو إنشاء القدرة على إنتاج ما لا يقل عن 5 ملايين طن متر من الهيدروجين الأخضر بحلول نهاية هذا العقد، بحسب صحيفة «هندوستان تايمز» الهندية.



وأشار إلى أن التمويل سيساعد أيضًا في إضافة حوالي 125 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، موضحا أنه حتى أكتوبر الماضي كان لدى الهند حوالي 166 جيجاوات من الطاقة المتجددة.

وتتمثل الأهداف الأخرى في توفير أكثر من نصف مليون وظيفة جديدة، وجذب المزيد من الاستثمار الخاص إلى القطاع، وتقليل واردات الوقود الأحفوري، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمقدار 50 مليون طن متر.