ضبط مالك معمل مخللات بحوزته 27 طن بالدقهلية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين، وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (مالك معمل مخللات "بدون ترخيص".. بمحافظة الدقهلية) وبحوزته كمية قدرها (27 طن "مخللات") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.