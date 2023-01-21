ضبط مدير ثلاجة حفظ سلع غذائية بالشرقية بحوزته 3 أطنان لحوم فاسدة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين، وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها لضبط الجرائم التموينية.

ونجحت الجهود في ضبط (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية.. بمحافظة الشرقية) وبحوزته كمية قدرها (3 أطنان "لحوم مجمدة مستوردة") معبأة داخل عبوات دون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.