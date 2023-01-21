السبت 21 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رسميًا.. بشكتاش التركى يعلن تعاقده مع فينسنت أبوبكر حتى 2025

فينسنت أبوبكر
فينسنت أبوبكر

أعلن نادي بشكتاش التركي، اليوم السبت، عن تعاقده رسميًا مع المهاجم الكاميروني فينسنت أبوبكر، وذلك حتى عام 2025، في صفقة انتقال حر، حسبما ذكر النادي في بيان رسمي.

وقال النادي التركي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: "بالنسبة لانتقال لاعب كرة القدم المحترف فينسنت أبوبكر، فقد تم توقيع عقد مع اللاعب لمدة عامين ونصف بالإضافة إلى خيار تمديد العقد لمدة عام واحد، اعتبارًا من 21 يناير 2023، حتى نهاية موسم 2024/ 2025".

وأضاف بشكتاش في بيانه: "سيتم دفع رسوم توقيع صافية للاعب قدرها 1.140.000 يورو، على أن يحصل النجم الكاميروني، على راتب صاف قدره 1.555.000 يورو لموسم 2022/ 2023 ، بالإضافة إلى رسوم ضمان صافية تبلغ 3.110.000 يورو لكل موسم للمواسم المتبقية، براتب صاف بحد أقصى 12.000 يورو لكل مباراة حسب المدة ونوع المنافسة".

وكان فينسنت أبوبكر، قد وصل في ساعة مبكرة من صباح اليوم، إلى تركيا، بعد فسخ تعاقده مع ناديه النصر السعودي، وذلك تمهيدًا للانتقال إلى بشكتاش.

ونشر المهاجم الكاميروني، مقطع فيديو قصيرا عبر حسابه الشخصي على «إنستجرام»، يعلن فيه قدومه إلى بشكتاش التركي.

وكان النصر، قد أعلن أمس فسخ تعاقده رسميًا مع فينسنت أبوبكر، وذلك من أجل إفساح المجال لتسجيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ونشرت بعض الحسابات عبر موقع «تويتر»، مقطع فيديو للمهاجم الكاميروني، لدي وصوله إلى تركيا، حيث كان في استقباله بعض من جماهير بشتكاش، إلى جانب وسائل الإعلام المختلفة.

وسبق لفينسنت أبوبكر، البالغ من العمر 30 عامًا، أن لعب لصفوف بشكتاش، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من بورتو البرتغالي، خلال موسم 2016/ 2017، قبل أن ينضم إلى الفريق التركي، في صفقة انتقال حر، في سبتمبر عام 2020، بعقد يمتد لموسم واحد، لينضم بعدها في الموسم التالي، إلى النصر السعودي.

وخاض أبوبكر، خلال مسيرته مع النصر السعودي، 39 مباراة (في كافة المسابقات)، سجل خلالها 13 هدفًا.

 

بشكتاش التركي بشكتاش فينسنت أبوبكر تركيا النصر السعودي كريستيانو رونالدو

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

ستوديو تحليلى مميز لـONTIME SPORTS قبل مباراة الأهلى والزمالك

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى.. الحكومة تسعى لتعظيم إجراءات الحماية الاجتماعية (فيديو)

ضبط مالك معمل مخللات بحوزته 27 طن بالدقهلية

ضبط 37 قضية تلاعب ومخالفة منظومة توريد الأرز

حزنًا على زميلهم.. طلاب إعلام بنى سويف يرتدون الملابس السوداء

«الوحدة 4K 24» تستعد لنقل مباراة القمة 125 بين الأهلى والزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

كهنوت التنوير فى الدولة المدنية

أحمد الصغير

ثقافة «الرحمة» فى المجتمع المصرى!

نرمين يسر

سواريس دا كونيا ومحمود حميدة

صفاء النجار

اللعنة التى تصيب العائلات التى لا تنجب سوى الذكور

ماجد حبته

تشاؤم حذِر فى دافوس!

مؤمن المحمدي

أكل عيش

محمد عبدالعزيز

نذيع واللّا مانذيعش؟

أحمد غنام

The Last of Us.. صراع تقليدى ومشاهد منسوخة

صور

جولة الرئيس السيسى فى الجيزة

مع القداس يبقى أحلى عيد غطاس (صور)

مباراة بيراميدز وفاركو فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 3 شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى بيت لحم

خارجية فلسطين تدين إقدام المستوطنين على إنشاء بؤرة استيطانية جديدة فى جوريش

البيت الأبيض: أمريكا وإسرائيل تبحثان العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا