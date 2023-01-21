رسميًا.. بشكتاش التركى يعلن تعاقده مع فينسنت أبوبكر حتى 2025

أعلن نادي بشكتاش التركي، اليوم السبت، عن تعاقده رسميًا مع المهاجم الكاميروني فينسنت أبوبكر، وذلك حتى عام 2025، في صفقة انتقال حر، حسبما ذكر النادي في بيان رسمي.

وقال النادي التركي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: "بالنسبة لانتقال لاعب كرة القدم المحترف فينسنت أبوبكر، فقد تم توقيع عقد مع اللاعب لمدة عامين ونصف بالإضافة إلى خيار تمديد العقد لمدة عام واحد، اعتبارًا من 21 يناير 2023، حتى نهاية موسم 2024/ 2025".

وأضاف بشكتاش في بيانه: "سيتم دفع رسوم توقيع صافية للاعب قدرها 1.140.000 يورو، على أن يحصل النجم الكاميروني، على راتب صاف قدره 1.555.000 يورو لموسم 2022/ 2023 ، بالإضافة إلى رسوم ضمان صافية تبلغ 3.110.000 يورو لكل موسم للمواسم المتبقية، براتب صاف بحد أقصى 12.000 يورو لكل مباراة حسب المدة ونوع المنافسة".

وكان فينسنت أبوبكر، قد وصل في ساعة مبكرة من صباح اليوم، إلى تركيا، بعد فسخ تعاقده مع ناديه النصر السعودي، وذلك تمهيدًا للانتقال إلى بشكتاش.

ونشر المهاجم الكاميروني، مقطع فيديو قصيرا عبر حسابه الشخصي على «إنستجرام»، يعلن فيه قدومه إلى بشكتاش التركي.

وكان النصر، قد أعلن أمس فسخ تعاقده رسميًا مع فينسنت أبوبكر، وذلك من أجل إفساح المجال لتسجيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ونشرت بعض الحسابات عبر موقع «تويتر»، مقطع فيديو للمهاجم الكاميروني، لدي وصوله إلى تركيا، حيث كان في استقباله بعض من جماهير بشتكاش، إلى جانب وسائل الإعلام المختلفة.

وسبق لفينسنت أبوبكر، البالغ من العمر 30 عامًا، أن لعب لصفوف بشكتاش، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من بورتو البرتغالي، خلال موسم 2016/ 2017، قبل أن ينضم إلى الفريق التركي، في صفقة انتقال حر، في سبتمبر عام 2020، بعقد يمتد لموسم واحد، لينضم بعدها في الموسم التالي، إلى النصر السعودي.

وخاض أبوبكر، خلال مسيرته مع النصر السعودي، 39 مباراة (في كافة المسابقات)، سجل خلالها 13 هدفًا.