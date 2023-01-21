تدريبات لنشر ثقافة الممارسة الرياضية في قرى «حياة كريمة» بالإسكندرية

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، تدريبات رياضية للقرى الأكثر احتياجا بقرى مبادرة «حياة كريمة»، لنشر ثقافة الممارسة الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسة بالقرى الأكثر احتياجا والتى لايتوافر بها خدمات رياضية ومدرجة ضمن المبادرة الرئاسية.

جاء ذلك من خلال التنسيق بين الإدارة المركزية للتنميه الرياضية بالوزارة ومديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة.

وتضمنت التدريبات الرياضية ألعاب "كرة القدم - كرة الطائرة - كاراتيه -ألعاب ترويحية"، واستهدفت 150 مشارك ومشاركة بمركز شباب بهيج، حيث انطلقت التدريبات والتي تستمر على مدار شهر بمراكز شباب قرى حياة كريمة.

وفي سياق متصل نفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، أمس، فاعليات تدريبات المشروع القومى للموهبة الحركية في المهارات الأساسية لكل الألعاب بمشاركة 76 طليع وطليعة، بكلية التربية الرياضية بفلمنج.

يهدف المشروع القومي للموهبة الحركية إعداد جيل من الأبطال الرياضيين في سن مبكر تدعيما للمنتخبات القومية للوصول المنصات التتويج، وتوفير فرص اکبر لانتقاء المواهب الرياضية للألعاب الرياضية الأولمبية تنسيقا وتكاملا مع المشروع القومي للناشئين، والموهبة والبطل الأولمبي، وتوجيه الاطفال للانشطة الرياضية الموهوبين والمتميزين فيها بطرق علمية مقننة.

كما يهدف إلى اکتشاف وانتقاء الموهبة الرياضية وتوجيهها للنشاط الرياضي التخصصي في سن مبكر وامداد المشروعات القومية للموهبة بوزارة الشباب والرياضة والاتحادات والأندية بالمواهب المتميزة رياضيا، وتحسين أداء المشاركات المصرية في البطولات الدولية.

تدريبات مركز شباب بهيج في الإسكندرية

تدريبات مركز شباب بهيج في الإسكندرية

تدريبات مركز شباب بهيج في الإسكندرية