اليوم.. طلاب الإعدادية بالغربية يؤدون امتحان الدراسات الاجتماعية

يؤدي 90 ألف و496 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة امتحان الدراسات الاجتماعية، اليوم السبت، في 407 لجنة و1978 طالب بالإعدادية المهنية في 15 لجنة، بإجمالي 92474 طالب وطالبة موزعة على 422 لجنة امتحانية، بعد توقفها يومي الخميس والجمعة.

وقد أكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة.

وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قد تابع انتظام سير امتحانات الإعدادية في أول أيامها يوم الأربعاء الماضي، من خلال جولة تفقدية رافقه خلالها المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، شملت مدارس النصر الرسمية لغات، نوتردام الخاصة، الشهيد، يحيا الوطن.

واطمئن محافظ الغربية إلى انضباط جميع اللجان وحسن سير الامتحان داخل تلك المدارس، وعدم وجود أي شكاوى من الامتحان، حيث تابع أداء 65 طالبا وطالبة بمدرسة نوتردام الخاصة لامتحان مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء الطلاب داخل 4 لجان، كما تابع أداء 227 طالبا وطالبة لنفس المادة داخل 11 لجنة بمدرسة يحيا الوطن، فضلا عن متابعة أداء 190 طالبا وطالبة لذات الامتحان داخل 10 لجان بمدرسة النصر الرسمية لغات.

ووجه رحمي بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع اللجان، والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان، إلى جانب التأكيد على إضاءة اللجان وتهويتها، وتوفير المناخ المناسب والهدوء داخل اللجان.

وفي إطار متصل، شملت الجولة التي قام بها وكيل الوزارة، متابعة مدرسة كتامة الثانوية المشتركة، كتامة الثانوية التجارية العسكرية المشتركة، حيث أطمئن إلى سير الامتحان، وعدم وجود أي شكاوى، وإلى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع اللجان، والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان، ولا يوجد ما يعكر صفو سير الامتحان، بالإضافة إلى سير الامتحان الإلكتروني للصف الأول الثانوي بصورة جيدة.