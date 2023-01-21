«متشكرين جدًا».. متسابقون لم ينالوا استحسان لحنة تحكيم «الدوم» فى الغناء

قدم عدد من متسابقي برنامج الدوم آداء لم ينل استحسان لجنة التحكيم، حيث قدم المتسابق عمر رشيد صادق، من محافظة بني سويف فقرة غنائية، ليعلق محمد أبو الخير: "شكراً يا عمر مرسي جداً".

كما قدمت منه محمود محمد من محافظة الإسكندرية فقرة غنائية، ليعلق محمد أبوالخير:"أيوة أيوة يس".

وقدم محمد محمود السيد من البحيرة فقرة غنائية، ليعلق الدكتور محمد أبو الخير: "شكراً يا محمد بجد متشكر جدًا".

وبدأت حلقة تجارب الأداء من الموسم الثاني من مدينة أسيوط، لبرنامج "الدوم"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، حيث تم اختيار المتسابقين من كل المحافظات، وبلغ عددهم 25 ألفًا، ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.

وتكونت لجنة التحكيم من أستاذ الإخراج المسرحي محمد أبو الخير، والإعلامي شادي شادي، ومدرب التمثيل أحمد مبارك.

وفي الموسم الثاني تمت إضافة قسمي العزف الموسيقي، والفن التشكيلي لتنضم إلى فئة التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني، ويقدم الموسم الحالي شريف نور الدين، ونهى درويش.