رسميا.. النصر السعودى يعلن رحيل فينسنت أبو بكر

أعلن نادي النصر السعودي، رحيل الكاميروني فينسنت أبو بكر عن الفريق موجًها له الشكر على الفترة التي قضاها في صفوف الفريق.

وتوجه اللاعب إلى المطار مساء الجمعة مستقلاً طائرته المتجهة إلى أسطنبول لإنهاء انضمامه إلى بيشكتاش التركي.

وتوصل النصر السعودي لاتفاق كامل مع بشكتاش حول انتقال المهاجم الكاميروني لصفوف النادي التركي خلال يناير الجاري.

ومن المنتظر أن يخضع المهاجم الكاميروني للفحوصات الطبية في تركيا قبل التوقيع على عقود انضمامه إلى بيشكتاش.

أبو بكر لعب مع النصر 39 مباراة في جميع البطولات سجل خلالها 13 هدفًا وصنع هدفين، وقد استخدم في مركزي الجناح والمهاجم المتقدم.