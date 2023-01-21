السبت 21 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال تركيب كاميرات المراقبة بشوارع طنطا

تركيب كاميرات المراقبة
تركيب كاميرات المراقبة بشوارع طنطا

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بدء تركيب كاميرات المراقبة في نطاق مركز ومدينة طنطا، بالتعاون مع مديرية أمن الغربية، حيث تم استكمال الأعمال بمناطق (مزلقان الجميل، شارع حسن رضوان، طريق المحلة الكبرى، مخرج ومدخل طنطا بالطريق السريع).

كما تم تركيب كاميرات بالطريق السريع بالجزيرة الوسطى ناحية كوبري سبرباي وكفر الشيخ إمام كارليتو، وأمام نقطة قحافة بشارع سعيد، وتركيب كاميرات أمام المطرانية في شارع المتوكل.

وأوضح محافظ الغربية، أن تركيب الكاميرات في الشوارع يأتي في إطار حرص المحافظة على انضباط الشارع وضبط المخالفات، مؤكدًا أنه سيتم تركيب الكاميرات في مناطق متعددة من مراكز ومدن المحافظة تباعًا.

وعلى صعيد منفصل، تابع محافظ الغربية ما شهدته الوحدات المحلية بطنطا وبسيون والسنطة من استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمنافذ التموينية والأسواق والمحال التجارية، وذلك للتأكد من الالتزام بالأسعار وضبطها وجودة وسلامة السلع الغذائية، إلى جانب التأكد من مدى صلاحية السلع للاستخدام وتوافرها.

وأكد «رحمي»، أنه لا تهاون في مواجهة ومحاربة كافة أنواع الغش التجاري ومحتكري السلع الغذائية لافتعال الأزمات وغلاء الأسعار والكسب غير المشروع والاستيلاء على دعم الدولة، موجهًا رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية بتكثيف الحملات الرقابية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية من مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق، بالإضافة إلى متابعة المخابز البلدية، ورصد محتكري السلع والمواد الغذائية.

تركيب كاميرات المراقبة بشوارع طنطا
تركيب كاميرات المراقبة بشوارع طنطا
تركيب كاميرات المراقبة بشوارع طنطا
تركيب كاميرات المراقبة بشوارع طنطا
تركيب كاميرات المراقبة بشوارع طنطا
تركيب كاميرات المراقبة بشوارع طنطا
شوارع طنطا مراقبة بالكاميرات رحمي يتابع بدء تركيب كاميرات المراقبة بالعاصمة احية كوبري سبرباي وكفر الشيخ إمام كارليتو أمام نقطة قحافة بشارع سعيد مزلقان الجميل شارع حسن رضوان طريق المحلة الكبرى مخرج ومدخل طنطا بالطريق السريع

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