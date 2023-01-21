موعد مباراة الأهلى والزمالك فى الدورى المصرى

موعد مباراة الأهلى والزمالك في الدوري المصري، يعتبر حديث الساعة حيث يتم تداول العديد من الأخبار حول المستجدات عن مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية والتي يخوضها الفريقين ضمن الجولة 14 من جولات الدوري المصري الممتاز.

كما تشهد محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية ارتفاعًا كبيرًا في معدلات البحث عن موعد مباراة الأهلى والزمالك في الدوري المصري، ومن خلال هذا التقرير نمدكم بكافة التفاصيل حول مباراة الأهلى والزمالك.

موعد مباراة الأهلى والزمالك في الدوري المصري

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الأهلى والزمالك في الدوري المصري الممتاز والتي تنطلق صافرة بدايتها في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، بعد أن تم تعديل الموعد ليكون بدلًا من الساعة السابعة مساءا، أما بتوقيت مكة المكرمة فتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك في الدوري المصري

وتنقل قنوات أون تايم سبورت أحداث اللقاء المرتقب بين فريقي النادي الأهلى والزمالك باعتبارها الناقل الحصري للبطولات المحلية لكرة القدم كمباريات الدوري ومباريات كأس مصر ومباريات كأس الرابطة ومباراة السوبر المصري.

قائمة الأهلي في مواجهة الزمالك

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى مخلوف.

الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وعلي معلول و خالد عبد الفتاح.

الوسط: أحمد عبد القادر، ومحمد مجدى أفشة، ومحمد فخري، وأحمد نبيل كوكا، ومحمود كهربا، وحسين الشحات، ومروان عطية، ومحمد الضاوي كريستو، وأليو ديانج، ‏ ومصطفى سعد "ميسي".

الهجوم: شادي حسين، ومحمد شريف.

قائمة الزمالك في مواجهة الأهلي

حراسة المرمى: محمد عواد، ومحمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر، ومحمد عبد الغني، ومصطفى الزناري، وحسام عبد المجيد، وحمزة المثلوثي، ومحمد عبد الشافي.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا"، وعمرو السيسي، ونبيل عماد دونجا، وإمام عاشور، وسيد عبد الله "نيمار"، وسيف جعفر، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا"، وأحمد مصطفى "زيزو"، ومصطفى شلبي.

خط الهجوم: سامسون أكينولا، وسيف الدين الجزيري، ويوسف أسامة نبيه.

ويتصدر النادي الأهلي ترتيب جدول الدوري الممتاز برصدي نقاط 31 نقطة، بينما يحل نادي الزمالك في المركز الرابع برصيد 26 نقطة.