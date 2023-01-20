محمود شبانة: الزمالك أبلغنى بقطع الإعارة.. وأتمنى الفوز غدًا على الأهلى

تحدث محمود شبانة، لاعب سموحة المعار من الزمالك، على انتصار فريقه على نظيره سيراميكا كليوباترا في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

كان سموحة قد حقق الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين على ستاد القاهرة في الجولة 14 من بطولة الدوري.

وقال شبانة، في تصريحات تليفزيونية " قبل المباراة كان علينا ضغط كبير خاصةً أن الخسارة في كأس مصر أمام الأهلي كان لها تأثير نفسي كبير علينا".

وأضاف: "سموحة فريق كبير ولا يستحق المكانة المتواجد فيها، استطعنا أن نغلق مفاتيح لعب سيراميكا كليوباترا، وهذه المباراة مهمة وثلاث نقاط غالية، والدوري صعب جدًا وهناك ضغط مباريات".

وعن عودته إلى الزمالك مجددًا علّق: "إسماعيل يوسف تحدث معي وأبلغني أنني سأكون متواجداً معهم، طارق العشري تحدث مع مرتضى منصور وأستأذن منه أن أكون متواجداً في لقاء الأهلي بكأس مصر".

وواصل: "أبلغوني أنني في الفترة المقبلة سأقطع الإعارة وأعود للقلعة البيضاء، وسأجلس معهم وأعرف كل التفاصيل".

واستمر: "هناك بند موجود في العقد حال قطع الإعارة، وهو أن سموحة يجمع المستحقات التي حصلت عليها والمقابل المادي للإعارة وسيطلبونها من الزمالك".

وأكمل " أريد العودة إلى الزمالك هذا حلم بالنسبة لي وأنا على قدر المسؤولية".

وأتم تصريحاته قائلاً "أتمنى فوز الزمالك على الأهلي في مباراة القمة وفيريرا قادر على إدارة المباريات الكبيرة".