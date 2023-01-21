فريق «أبو جريشة» يحقق الفوز بركلة جزاء فى «كابيتانو مصر»

أجريت مباراة اليوم من "كابيتانو مصر" بين فريق الكابتن علي أبو جريشة بقيادة محمد اليماني، وفريق بوبو بقيادة أحمد الكاس، على أن يفقد الفريق الخاسر في نهاية المباراة اثنين من أعضائه.

فوز "أبو جريشة"

وانتهت فعاليات الشوط الأول في المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، ولكن استطاع فريق كابتن "أبو جريشة" الحصول على ضربة جزاء ليقوم بها اللاعب أحمد رضا، وهنا استطاع فريق كابتن محمد اليماني تحقيق الفوز، وبهذا تخلى فريق "بوبو" عن اللاعب أحمد محمد الشهير بـ "كوستا"، واللاعب أنس عبد الكريم.

"كابيتانو مصر"



ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشاريع الهامة التي تعول عليها كثيرًا الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، لاسيما في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذي يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر حرصًا على اكتشاف مواهب لاعبي كرة القدم في الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب في أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.

يذكر أن "كابيتانو مصر" أكبر برنامج لاكتشاف مواهب الكرة المصرية، فى مصر والشرق الأوسط فى جميع محافظات الجمهورية الذي تنتجه المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويعتبر أكبر برنامج لتحقيق حلم السباب للعب في أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة، وأطلقت البرنامج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة.