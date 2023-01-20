سيدة تستغيث بـ«آخر النهار»: زوجى خدرنى ودفنى 3 أيام للاستيلاء على معاشى

استغاثت السيدة أميمة عبدالجابر سيدة الحوامدية، ببرنامج آخر النهار؛ لتوصيل شكواها من زوجها الذي دفنها حية للاستيلاء على معاشها وبوليصة تأمين.

وقالت أميمة، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "زوجي خدرني ودفني 3 أيام، وأخفاني 4 سنوات للاستيلاء على بوليصة تأمين بربع مليون جنيه، وأخذ معاشي بعد نهاية الخدمة".

وأردفت: "أنا تزوجت بدون رضا أهلي، واتبروا مني لما تزوجته، وقمت لقيت نفسي مش لابسة حاجة، الناس خرجوني من التربة، ولما روحت البيت أخوه اتهجم عليا".

وتابعت: "4 سنين بيخفيني من شقة لشقة، وتعذيب وحلق شعر وكهرباء وحرق بالنار، وبنتي بلغت، لما طلع شهادة وفاة وإعلام وراثة، وهو هددني تاني، وعمل محضر إني خاطفة أولادي".