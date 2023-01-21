قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت 21 يناير 2023، لمواليد الأبراج النارية على النحو التالي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد

مهنياً: تؤدّي مهمّة أو رسالة، وتقوم بعمل يتطلّب جرأة وشجاعة، وتتمتع بكل مقوّمات النجاح.

عاطفياً: خبرتك في الحياة تساعدك على تكوين فكرة واضحة عن الشريك، وهذا كافٍ لتحديد طبيعة العلاقة بينكما.

صحياً: تخلّص من عادة مشاهدة التلفزيون ساعات طويلة، واستغل ساعة يومياً للقيام ببعض التمارين الرياضية.

حظك اليوم لمواليد برج القوس



مهنياً: تتسلط عليك الأنوار مجدداً، وتجد نفسك أمام مشاريع مهمّة تغيّر حياتك المهنية والاجتماعية رأساً على عقب.

عاطفياً: غيرة الشريك الكبيرة تسهم في زيادة التباعد، وقد تكون لذلك انعكاسات سلبية غير متوقعة.

صحياً: كن على استعداد دائم للمشاركة في نشاط اجتماعي أو ترفيهي، ولا تتردد أبداً.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل



مهنياً: عليك أن تتنبّه لتصرفاتك المزعجة نوعاً ما، وخصوصاً أن خسارة أي زميل قد لا تعوّض سريعاً.

عاطفياً: الجرأة في القرارات الحاسمة لا بد منها في بعض الأحيان، بينما التسرّع مرفوض نهائياً.

صحياً: من أجل الحصول على جسم رشيق ومشيق يكمن الحل بالحمية والرياضة.

صفات تشترك بها الأبراج النارية:



صفات تشترك فيها الأبراج النارية هي الثقة الشديدة في النفس، التي تصل إلى حد الغرور في الكثير من الأحيان، وهم من الشخصيات المحبة للحياة، فهم يحبون الانطلاق والسفر والتعرف على الثقافات الجديدة.

كما أنهم شخصيات مبدعة، ويحبون التميز في العمل وفي كل أمور الحياة، ويتميز مواليد الأبراج النارية بحسن خلقهم وشجاعتهم وصدقهم، وهم من الشخصيات التي تحب عدم التقيد والشعور بالحرية والانطلاق، كما أنهم من الشخصيات الجديرة بتحمل المسئولية.

ومن أكثر سلبيات مواليد الأبراج النارية هي الغرور الشديد، والغطرسة في الحديث مع الآخرين، كما أنهم شخصيات سريعة الغضب وشديدة العصبية، وسليطة اللسان، وكثيرًا لا يستطيعون التحكم في أعصابهم، ويحبون السيطرة على الآخرين.