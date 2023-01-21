السبت 21 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الترابية السبت 21 يناير 2023

الأبراج الترابية
الأبراج الترابية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم السبت 21 يناير 2023، لمواليد الأبراج الترابية على النحو التالي:

 

حظك اليوم لمواليد برج الثور
 

مهنياً: تتلقى منحة خاصة لتعزيز وضعك المهني، لكن بعض المتضرّرين يزعجهم الأمر ويحاولون عرقلتك.
عاطفياً: سذاجتك أحياناً تؤدي دوراً في إعادة تدمير ما بنيته مع الشريك، يستحسن أن تظهر نوعاً من الوعي أكثر.  
صحياً: يقال خالف تعرف، طبّق هذا المثل وخالف كل ما يغريك للاستسلام للطعام الدسم.


حظك اليوم لمواليد برج العذراء


مهنياً: يصادفك يوم مريح فلا يتأثر مزاجك ببعض الأشخاص الذين تزعجهم خطواتك المستقبلية.
عاطفياً: السلبيات من جانب الشريك تترك آثاراً سلبية على العلاقة، فحاول أن تأخذ المبادرة إذا كنت مهتماً. 
صحياً: إنطلق بنزهة في الطبيعة واجمع بعض الأعشاب البرّية المفيدة للصحة.

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حظك اليوم لمواليد برج الجدي
 

مهنياً: يؤدي أحد الزملاء دوراً حاسماً في تزكية وضعك المهني، وتكون له نتائج إيجابية تفرحك كثيراً.
عاطفياً: كثرة التذمّر من تصرفات الشريك تؤدّي الى بعض الانزعاج، لكنّ المعالجة تحتّم القيام بخطوات سريعة.
صحياً: حرّك الطاقة في جسمك وفجرها بخطوات تمهيدية للقيام بمشروع صحي مفيد.


صفات الأبراج الترابية:


تتميز الأبراج الترابية بالاشتراك في بعض الصفات وسمات الشخصية، فمن مميزات أصحاب الأبراج الترابية أنهم شخصيات متميزة شديدة الواقعية، ولهم شخصية صلبة وقوية، كما يتميزون بحبهم الشديد للعمل والتفوق، ويركزون دائمًا على هدف معين، ويعملون بكد واجتهاد حتى يصلوا إلى ذلك الهدف.

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يحاولون إيجاد الحلول المنطقيّة بما يتعلّق بمشاكلهم مع شريكهم، إلا أن صفاتهم العقلانيّة والصارمة قد تؤثر على علاقاتهم، في بعض الأحيان، يواجهون مشكلة في تقبّل التغييرات التي قد تحصُل في العلاقة مع شركائهم، يولون الكثير من الاهتمام بالأحداث والذكريات الجميلة السابقة وفي علاقاتهم يميلون للتواجد ضمن العلاقات العاطفية طويلة الأمد والمُلتزمة.

كما تتميز الأبراج الترابية بأنهم من أكثر الأشخاص صبرًا، فهم شخصيات صبورة إلى أقصى الحدود، وهم مخططون جيدون جدًا، حيث يستطيعون عمل خطط طويلة المدى، ويتميزون بالتفكير المنطقي والهدوء الظاهري، كما أنهم عنيدون جدًا، يُعاملون شركاءهم بمحبّة، ويُمكن لشركائهم الثقة بهم.

الابراج الترابية حظك اليوم السبت حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الترابية حظك اليوم لمواليد برج العذراء حظك اليوم لمواليد برج الجدي حظك اليوم لمواليد برج الثور

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وائل لطفي

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