«احتباس العسل»..جديد الكاتبة نهى صبحى عن دار روافد

صدر مؤخرا عن دار روافد للنشر والتوزيع " احتباس العسل " نص مونودراما، للكاتبة والقاصة والمسرحية نهى صبحي وجاء الغلاف للفنان حسن جبيل .

قالت الكاتبة القاصة والمسرحية نهى صبحي للدستور إن "احتباس العسل" هو اسم مرض قاتل عند النحل ، وذلك عندما تفقد القدرة عن إنتاج العسل فيفضي إلى الموت، وهذا ما تشتغل عليه المسرحية بتقديم رؤية حول ما نصل إليه عبر فقد قدرتنا لتقديم مشاعرنا فتصبح مميتة.

وأشارت نهى صبحي إلى أن " نص احتباس العسل هو نص مونودراما ، يعرض لأول مرة حياة الكاتبة الأمريكية هيلين كلير، والتي لم تاخذ حقها في الكتابة عنها منذ عقد الستيتينات، صحيح أن هيلين كلير يعرفها أغلب الناس في العالم ، ولكن ثمة شخصية أخرى تبدو مطمورة ولايعرفها الكثيرين وهي معملمتها "سوليفان " وعلاقتها الخاصة بها ، وكيف عاشت في ظروف مقاربة لما مرت به هيلين كلير.

ولفتت إلى ان" ناقشت عبر النص مدى تأثر وفهم وإدراك ووعي فاقدي الحواس " السمع والبصر والكلام " بمعنى العلاقة الحميمة، وبماذا تشير في مخيلتهم .

وتابعت "بالنسبة للمونودراما منشور ب 5 لغات ما بين إنجليزية وفرنسية وألمانية وإسبانية والغلاف للفنان حسين جبيل، وقد عرض النص لأول مرة بتونس حيث إن المونودراما تواجه اشكالية معروفة وهي كسر أحادية الصوت التي تصنعها حالة السرد المنفردة على المسرح لشخص واحد ... وهذه المهمة أصبحت أصعب مع بطلة العرض التي لا تسمع ولا تتكلم ولا ترى وكيف تكسر احادية الصوت لدى شخص لا يمتلك صوت بالأساس.

من أجواء النص "

تجلس الفتاة على مقعد هزاز... ثم تميل إلى الأمام وتكتب على آلة كتابة (برايل) ثم تنهض وتجلس على الأرض بجوار المكتب، وصفٌ من الكتب بجوارها تتحسسه وتسحب بيدها أحد الكتب... تتحسس صفحاته... تحدث نفسها وهي تهتز... وقد بدأ صوتها يخرج ببطء وتلعثم... وتقول:

- هذا الكتاب جعلني أتذوق جميع الأطعمة وأعبئ صدري برحيق الزهور (يفضل ظهور دخان ومجسم زهور متأثرة على المسرح مع هذه الكلمات تتساقط عليها) وأميز بين أنواع التوابل والفواكه والخضروات (نبدل الزهور بمجسمات فواكه وخضروات)... ربما يومًا ما أستطيع الطهي وحدي (تبتسم على استحياء).

أما عن هيلين كيلر

كاتبة أميركية الجنسيّة وأديبة ومحاضرة وناشطة، حاصلة على جائزة نوبل في الأدب. كما تعتبر نموذجاً للإرادة البشريّة يحتذى به، فهي فتاة فاقدة لحاسّة السمع، ولحاسّة البصر، كما أنّها استطاعت أن تهزم إعاقتها وتقاومها، وسمّيت هذه المقاومة بالمعجزة.