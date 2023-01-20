الجمعة 20 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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دينا المقدم: شائعة حول صندوق الأسرة تسببت فى 122 ألف زواج سريع

دينا المقدم
دينا المقدم

أوضحت دينا المقدم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية إجراء حوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية الجديد، مشيرة إلى أن شائعة واحدة حول القانون تسببت في 122 ألف زواج سريع، لأنهم تخوفوا من الأرقام التي تم تداولها على السوشيال ميديا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السلطة التشريعية" على قناة "إكسترا نيوز"، أن ترويج شائعة وضع آلاف الجنيهات لصندوق الأسرة، كشرط لإتمام الزواج تسبب بإسراع العديد من المخطوبين على عقد القران.

وأردف: "طرح قانون الأحوال الشخصية للحوار المجتمعي صحي جدًا، والخروج بتوصيات حول القانون خلال الحوار الوطني سيكون له مردود إيجابي".

وأشارت إلى أنه، بدون توعية لن نصل لحلول جذرية، منوهة بأن التوعية دور المجتمع المدني والأحزاب وحتى البلوجرز، مردفة: "محتاجين التوعية ضد زواج القاصرات، وأهمية تأخير الإنجاب لحين استقرار الزواج، وهو أمر لا يمس الناحية الدينية للأسرة".

ولفتت إلى أن قانون الأحوال الشخصية يقع فريسة بين مؤيد ومعارض، لأن البعض أخذ القانون لتحقيق مصالح شخصية للرجل أو للمرأة، ولم يهتموا بالمصلحة العامة للأسرة.

صندوق الأسرة دينا المقدم 122 ألف زواج سريع قانون الأحوال الشخصبة الحوار الوطنى

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