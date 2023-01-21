المزارعين: اهتمام الرئيس بنخيل الواحات «وش السعد» علينا

بعد اهتمام كبير من القيادة السياسية بزراعة 2.5 مليون نخلة جديدة بمحافظة الوادي الجديد ومتابعة اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم بتسويق منتج البلح والتمور بمراكز المحافظة كان له باع كبير في سعادة آلاف المزارعين بواحات الوادي الجديد حيث ارتفع سعر البلح والتمور لأعلى مستوياتها لتعيد للفلاح الواحاتي حياة كريمة وتحسين حياته المعيشية.

أكد ذلك الحاج ناصر سنوسي أحد ابناء الوادي الجديد، أن أسعار البلح والتمور كانت في مهب الريح لا تضاهي المصروفات السنوية التي تنفق على النخيل بعد تدني سعره إلي 8 جنيهات للكيلو الواحد، وبعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "وش السعد" بالاهتمام بزراعة أشجار النخيل وتضاعفها لتصل 5 مليون نخله كان له باع كبير في ارتفاع سعره تدريجيا.

وأضاف سنوسي أن، إهتمام محافظ الوادي الجديد بتنفيذ ملتقى تسويقي للتمور الواحاتية بالمحافظة له الفضل في ارتفاع أسعار البلح والتمور إلي أعلي مستوياته ليقفز إلي 27 جنيه قبل حلول شهر رمضان المبارك وبعد إنتهاء موسم الجمع منذ شهرين تقريبا.

وقال سيد زوام أحد مزارعي الوادي الجديد، إن إهتمام القيادة السياسية بمحصول البلح والتمور في الواحات عامة وضعنا على الخريطة الاقتصادية والاستثمارية فنحن أبناء الوادي الجديد نهتم بالمحاصيل الإستراتيجية الهامة مثل: التمور والقمح، كلاهما أساسي في حياة أبناء الواحات لما لهم من قيمه إقتصادية وغذائية تسويقية هامة.

وأوضح زوام أن الوادي الجديد تمتلك مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية بها أشجار نخيل تصل إلي 3.5 مليون نخلة وجاري الإنتهاء من زراعة مليون ونصف أخرين لتتوج الوادي الجديد الأولى عالميا بعدد أشجار النخيل، مشيراً إلي أن أشهر الأصناف المنزرعة من النخيل تسمي "السيوي" أو "الصعيدي" لما تتحمله من حرارة عالية في ربوع ومراكز الوادي الجديد.