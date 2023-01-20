استقبال احتفالى لأول فوج سياحى.. سفير الصين: «انطلاقة قوية نحو تعزيز العلاقات»

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، أول فوج سياحي صيني منذ بداية جائحة كورونا والذى وصل على متن طائرة شركة "سيشوان" الصينية فى رحلتها رقم 3860، واستقبل الوفد بمبنى الركاب (2) بمطار القاهرة، وسط أجواء احتفالية بوصول أول الأفواج السياحية الصينية.

وشاركت فى الاحتفالية غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، وحرصت على الترحيب بالوفد الصينى، معربة عن تطلعها إلى زيادة أعداد السياح الصينيين، مؤكدة على أن مصر ترحب بجميع السائحين من مختلف دول العالم وتعمل على تقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لهم وتوفير سبل الراحة وتأمينهم.

وأشارت "شلبي" إلى أن السياحة تمثل قطاعًا هامً للتعاون بين الجانبين، لافتة إلى أن مصر ترحب بالسياح الصينيين في ضوء العلاقات العميقة التي تربط بين البلدين على مختلف الأصعدة، موضحة أن وزارة السياحة تحرص على تقديم البرامج السياحية المتميزة للسائح الصيني.

وأكدت على الاهتمام بصحة وسلامة السائحين الصينيين، حيث تم تطعيم العاملين في المنشآت السياحية والفندقية المصرية، وكذلك تدريب العاملين في هذه المنشآت على أعلى معايير الصحة والسلامة الدولية.

ودعت "شلبي" الوفد الصيني إلى الاستمتاع بالمعالم السياحية المصرية وانتهزت الفرصة لدعوة الشركات ومنظمى البرامج السياحية والرحلات الجوية للمشاركة مع الجانب المصري لتقديم البرامج المتنوعة والمتميزة للسياح الصينيين ومشاركة أصدقائهم وأسرهم والقيام بمزيد من الزيارات للاستمتاع بالمقاصد السياحية المصرية.

من جانبه، أعرب السفير الصينى بالقاهرة، عن سعادته بعودة الرحلات الصينية إلى مصر بعد توقفها منذ جائحة كورونا، حيث قدم الشكر لوزارتى الطيران والسياحة والجهات العاملة بمطار القاهرة على جهودهم مشيدًا بأجواء الاحتفال الرائعة ومراسم الترحيب باستقبال الفوج الصيني في المطار.

وأكد سفير الصين بالقاهرة، أن مصر من أوائل دول العالم التى تستقبل السياحة الصينية بعد كورونا، مشيرًا إلى اهتمام وشغف الشعب الصيني وتشجيع الحكومة الصينية لهم، على السفر إلى مصر وزيارة معالمها الأثرية والسياحية الفريدة وامتلاكها مقاصد سياحية رائعة وكذلك وجود مطارات دولية تطبق أعلى معايير الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية.

وتابع، كل تلك العوامل تساهم في توفير فرص جيدة لزيادة الحركة الجوية والسياحية وجذب المزيد من الاستثمارات في ظل الطفرة التنموية والإنجازات المُثمرة التي حققتها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة.

وأكد أن زيارة وزير خارجية الصين إلى مصر مطلع الأسبوع الجاري، كانت بمثابة انطلاقة قوية نحو تعزيز العلاقات وعودة الرحلات السياحية.

وأشار إلى أنه قريبًا، ستعود رحلات الطيران المباشرة بين المطارات المصرية والصينية تدريجيًا إلى مستوى ما قبل جائحة كورونا.

واختتم كلمته، مؤكدًا أن مصر أول دولة عربية وإفريقية تقيم علاقات مع الصين، كما أن مصر للطيران من أوائل شركات الطيران التي رحبت بالسياحة الصينية وزيادة الرحلات مع الصين.