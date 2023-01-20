الجمعة 20 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بهاء سلطان يطرح أحدث أعماله الغنائية «العمر كله» (فيديو)

بهاء سلطان
بهاء سلطان

طرح النجم بهاء سلطان، اليوم الجمعة، أحدث أعماله الغنائية بعنوان «العمر كله»، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» وعدد من المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاون بهاء سلطان في أغنية «العمر كله» مع كل من الشاعر الغنائي خالد تاج الدين، والملحن وليد سعد، والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، ومهندس الصوت ماهر صلاح.

 

وتعتبر أغنية «العمر كله» هي ثاني أغنيات بهاء سلطان في عام 2023، حيث يطرح بشكل متتالٍ أغنيات منفردة، وتميل الأغنية إلى الأغنيات الحزينة.

وكانت الأغنية الأولى لبهاء سلطان في عام 2023 الأغنية الدعائية للفيلم السينمائي «المطاريد»، المقرر طرحه بدور العرض السينمائية يوم 25 يناير الجاري، وحملت الأغنية اسم «براحة يا شيخة»، والذي يشارك في بطولته كل من أحمد حاتم، إياد نصّار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، دنيا سامي، مصطفى غريب، محمد متولى.

أغنية "براحة يا شيخة" تعاون فيها بهاء سلطان مع كل من الشاعرة الغنائية منة عدلي القيعي، والملحن والموزع الموسيقي أحمد طارق، ومهندس الصوت هاني محروس.

كلمات الأغنية

التقل خد أجازة ومكانه جه الدلال

وانا قدام اللذاذة دي عندي ألفين سؤال

هو إزاي على سهوة وإمتى وإيه النظام

كل ما تعدي الحلوة اتلخبط ليه أنا ف الكلام

براحة شوية شوية شوية علينا يا شيخة

النجم بهاء سلطان بهاء سلطان أغنية “العمر كله” العمر كله خالد تاج الدين وليد سعد أحمد إبراهيم أغنية براحة يا شيخة

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

كيف تؤثر أسلحة الغرب على مسار الحرب الروسية الأوكرانية؟

«الصحة العالمية»: إصابة 2.8 مليون حالة جديدة بفيروس كورونا

حملة نظافة وتجميل بكورنيش النيل في المنيا (صور)

فحص فيديو تهشيم الرادارات على الطريق الدائرى

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات وردع المخالفين بأحياء الإسكندرية

ضعف الدولار يعزز من ارتفاع أسعار الذهب.. وتوقعات بوصول الأونصة لـ 2000 دولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

أكل عيش

محمد عبدالعزيز

نذيع واللّا مانذيعش؟

أحمد غنام

The Last of Us.. صراع تقليدى ومشاهد منسوخة

ناهد السيد

«التحرش».. دائمًا بين قوسين فى الكتابة للطفل

د. حسين عبدالبصير

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «3-3»

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «2-2»

ماجد حبته

خميس أسود فى باريس!

خالد عكاشة

حرب الوثائق بين إدارتين أمريكيتين

صور

جولة الرئيس السيسى فى الجيزة

مع القداس يبقى أحلى عيد غطاس (صور)

مباراة بيراميدز وفاركو فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

خارجية فلسطين تدين إقدام المستوطنين على إنشاء بؤرة استيطانية جديدة فى جوريش

البيت الأبيض: أمريكا وإسرائيل تبحثان العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 8 فلسطينيين من القدس والخليل