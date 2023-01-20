بهاء سلطان يطرح أحدث أعماله الغنائية «العمر كله» (فيديو)

طرح النجم بهاء سلطان، اليوم الجمعة، أحدث أعماله الغنائية بعنوان «العمر كله»، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» وعدد من المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاون بهاء سلطان في أغنية «العمر كله» مع كل من الشاعر الغنائي خالد تاج الدين، والملحن وليد سعد، والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، ومهندس الصوت ماهر صلاح.

وتعتبر أغنية «العمر كله» هي ثاني أغنيات بهاء سلطان في عام 2023، حيث يطرح بشكل متتالٍ أغنيات منفردة، وتميل الأغنية إلى الأغنيات الحزينة.

وكانت الأغنية الأولى لبهاء سلطان في عام 2023 الأغنية الدعائية للفيلم السينمائي «المطاريد»، المقرر طرحه بدور العرض السينمائية يوم 25 يناير الجاري، وحملت الأغنية اسم «براحة يا شيخة»، والذي يشارك في بطولته كل من أحمد حاتم، إياد نصّار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، دنيا سامي، مصطفى غريب، محمد متولى.

أغنية "براحة يا شيخة" تعاون فيها بهاء سلطان مع كل من الشاعرة الغنائية منة عدلي القيعي، والملحن والموزع الموسيقي أحمد طارق، ومهندس الصوت هاني محروس.

كلمات الأغنية

التقل خد أجازة ومكانه جه الدلال

وانا قدام اللذاذة دي عندي ألفين سؤال

هو إزاي على سهوة وإمتى وإيه النظام

كل ما تعدي الحلوة اتلخبط ليه أنا ف الكلام

براحة شوية شوية شوية علينا يا شيخة