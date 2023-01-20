الجمعة 20 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مراسل «القاهرة الإخبارية»: 2 مليون فرنسى شاركوا فى تظاهرات النقابات

تظاهرات النقابات
تظاهرات النقابات فرنسا

كشف خالد شقير، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من فرنسا، عن تطورات الأوضاع في فرنسا، حيث دعت النقابات العمالية لتظاهرات جديدة في 31 يناير الجاري.

وقال شقير، عبر «القاهرة الإخبارية»، إن الأمور في تصعيد مستمر، بعد التظاهرات التي شهدتها المدن الفرنسية، ومنها مرسيليا وباريس، وشارك بها الآلاف من المواطنين.

وتابع أن قوات الأمن أوقفت 38 مشاغبًا في تلك التظاهرات، موضحًا أن مليونا و120 ألف فرنسي شاركوا فى التظاهرات، وحسب النقابات العمالية وصل العدد إلى 2 مليون فرنسي.

وأشار إلى أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تحدث من العاصمة الإسبانية عن أمنياته في أن تخرج تلك التظاهرات في أمان وسلام.

وأوضح أن فرنسا تعاني عدة أزمات، مثل أزمة الطاقة والتضخم وارتفاع الأسعار ومشروع إصلاح نظام التقاعد، مشيرًا إلى أن 6 من كل 10 فرنسيين يرفضون هذا المشروع.

وأكد أنه تم الاتفاق في اجتماع النقابات العمالية على موعد 31 من يناير الجاري لاضطرابات أخرى ومسيرة جديدة، مشيرًا إلى أن الأمر لن يكون سهلًا على الحكومة الفرنسية.

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