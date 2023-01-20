مصرع طفلة وإصابة والدها وشقيقها إثر انقلاب سيارة بطريق محور الضبعة

لقيت طفلة مصرعها وأُصيب 2 آخرين من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة بطريق محور الضبعة، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى الحمام المركزي.

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم: أحمد السيد أحمد السيد - 35 سنة - مصاب باشتباه نزيف بالمخ وكدمات وسحجات في الجسم، معاذ أحمد السيد - 10 سنوات - مصاب بكدمات وسحجات في الجسم، بالإضافة إلى اسينات احمد السيد 7 سنوات (جثمان هامد).

وأجرى الطاقم الطبي في مستشفى الحمام المركزي، الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، حيث تم التحفظ على جثمان الطفلة في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.