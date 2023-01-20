الجمعة 20 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع طفلة وإصابة والدها وشقيقها إثر انقلاب سيارة بطريق محور الضبعة

اسعاف
اسعاف

لقيت طفلة مصرعها وأُصيب 2 آخرين من أسرة واحدة  إثر انقلاب سيارة بطريق محور الضبعة، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى الحمام المركزي. 

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم: أحمد السيد أحمد السيد - 35 سنة - مصاب باشتباه نزيف بالمخ وكدمات وسحجات في الجسم، معاذ أحمد السيد - 10 سنوات - مصاب بكدمات وسحجات في الجسم، بالإضافة إلى اسينات احمد السيد 7 سنوات (جثمان هامد). 

وأجرى الطاقم الطبي في مستشفى الحمام المركزي، الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، حيث تم التحفظ على جثمان الطفلة في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة. 

اسماء المصابين طريق محور الضبعة مستشفي الحمام المركزي مصرع طفلة اصابة ٢ اخرين

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2023 برقم الجلوس

أسعار النيكل اليوم.. والطن يسجل 28939 دولارًا

«أمنى» يكشف لغز العثور على جثتين فى مغارة جبلية بالجيزة

السعيد: توقيع 9 اتفاقيات لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستثمارات 85 مليار دولار

لسماع الشهود.. استكمال إعادة محاكمة ممدوح حمزة للتحريض ضد الدولة غدًا

جامعة أسيوط الأهلية تعلن عن الأماكن الشاغرة بها للفصل الدراسي الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

أكل عيش

محمد عبدالعزيز

نذيع واللّا مانذيعش؟

أحمد غنام

The Last of Us.. صراع تقليدى ومشاهد منسوخة

ناهد السيد

«التحرش».. دائمًا بين قوسين فى الكتابة للطفل

د. حسين عبدالبصير

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «3-3»

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «2-2»

ماجد حبته

خميس أسود فى باريس!

خالد عكاشة

حرب الوثائق بين إدارتين أمريكيتين

صور

مع القداس يبقى أحلى عيد غطاس (صور)

مباراة بيراميدز وفاركو فى الدورى العام

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

محطة تل أبيب

المزيد

خارجية فلسطين تدين إقدام المستوطنين على إنشاء بؤرة استيطانية جديدة في جوريش

البيت الأبيض: أمريكا وإسرائيل تبحثان العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 8 فلسطينيين من القدس والخليل