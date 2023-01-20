الجمعة 20 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ضعف الدولار يعزز من ارتفاع أسعار الذهب.. وتوقعات بوصول الأونصة لـ 2000 دولار

الذهب
الذهب

استقرت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، وفي طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية خامسة على التوالي، حيث عزز ضعف الدولار والآمال في تباطؤ رفع أسعار الفائدة الأمريكية جاذبية الذهب الملاذ الآمن.

وانخفض  سعر الذهب عند 1930 دولار للأونصة، وارتفع بنسبة 0.5 % خلال الأسبوع. وبلغت الأسعار اليوم 1937 دولار كا مستوى فياسي جديد، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2022.

وسينهي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورة التشديد النقدي بعد رفع بمقدار 25 نقطة أساس في كل من اجتماعيه التاليين للسياسة ومن المرجح أن يبقي أسعار الفائدة ثابتة لبقية العام على الأقل.

وقال التقرير إنه من الممكن أن يصل الذهب إلى 2000 دولار هذا العام، ولكن لهذا السبب نحتاج إلى رؤية تحول في اللهجة المتشددة من بنك الاحتياطي الفيدرالي لتأكيد توقعات رفع أسعار السوق الحالية بـ 25 نقطة أساس بدلا من 50 نقطة أساس، كما أن هناك إشارات تدل على أن الولايات المتحدة تتجه على الأرجح إلى الركود، وهذا سيدعم الذهب بشكل كبير.

في الوقت ذاته أظهرت بيانات يوم الأربعاء انخفاض مبيعات التجزئة الأمريكية بأكبر قدر في عام، مما يضع الاقتصاد الكلي على مسار نمو أضعف مع اقتراب عام 2023.ومع انخفاض أسعار الفائدة إلى عوائد أقل على الأصول التي تحمل فائدة مثل السندات الحكومية، قد يفضل المستثمرون الذهب بدون عائد.

على الجانب الأخر كان مؤشر الدولار يتجه للانخفاض الأسبوعي الثاني على التوالي ، مما يجعل السبائك أرخص للمشترين من خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

أسعار الذهب في مصر

صعد الذهب داخل مصر من جديد ليتداول الذهب عيار 21 الأوسع نطاقا عند مستوى 1780 جنيه للجرام بزيادة قدرها 15 جنيها عن يوم أمس، وعلى الرغم من ثبات سعر صرف الجنية يوم أمس أمام الدولار واليوم ايضا بسبب عطلة البنوك وهو أحد المؤثرات القوية في أسعار الذهب داخل مصر، حيث سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تداولات حول مستوى 29.70 جنيه، إلا أن ارتفاع أسعار الذهب عالميا دعمت أسعار الذهب داخل مصر بشكل كبير، وفق تقرير تحليل ورصد حركة سوق الذهب الصادر عن جولد بيليون.

ومن المتوقع استقرار الأسعار خلال اليومين القادمين بسبب عطلة البنوك داخل مصر وعالميا، في الوقت ذاته تحاول الحكومة المصرية لإدراج الذهب في البورصة السلعية، وذلك لتقييم الذهب بسعره العادل

وأيضا يتوقع عدم حدوث قفزات سعرية للذهب في ظل توقعات برفع المركزي المصري لأسعار الفائدة، وفتح الاستيراد لخام الذهب منذ الشهر الماضي عن طريق إلغاء الاعتماد المستندية وهو ما يساهم في استقرار أسعار الذهب.

احتياطي اسبوعية استقرار الاسعار استقرار أسعار الذهب أسعار الذهب

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