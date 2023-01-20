الجمعة 20 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس متهم بإشعال النار في سيارة مواطن بالخليفة 4 أيام

حبس متهم
حبس متهم

أمرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، بحبس سائق توك توك، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإشعال النيران في سيارة مواطن بمنطقة الخليفة، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

 البداية كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، بنشوب حريق بسيارة بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بسيارة ملك (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم)، ما أدى إلى احتراق الإطار الأمامي للسيارة "دون إصابات"، وعُثر بجانب السيارة على زجاجة بداخلها مادة قابلة للاشتعال "سائل البنزين"، وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

 بسؤال قائد السيارة، قرر بأنه حال تواجده بمسكنه تبلغ له من الأهالي بنشوب حريق بالسيارة، حال توقفها أمام العقار سكنه، فقام بمعاونة الأهالي بالسيطرة على الحريق.

 كشفت التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى قيام (سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) بإلقاء كمية من "سائل البنزين"، وإضرام النيران بالسيارة المُشار إليها، ولاذ بالفرار مستقلاً مركبة "توك توك".

 باتخاذ الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته مركبة "التوك توك" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لوجود خلافات سابقة بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

النيابة العامة سائق توك توك الخليفة رجال المباحث مديرية امن القاهرة

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